„Karma si na vás smlsne.“ Matovič musí okamžitě odstoupit, prohlásil Blaha po sprostých výrocích premiéra vůči Slovákům

Slovenskému politikovi za Směr-SD Ľuboši Blahovi to nedalo a na sociální síti zareagoval na poslední výroky tamního premiéra Igora Matoviče. Ten se totiž v souvislosti s koronavirou situací nechal slyšet, že Slováci na opatření „se*ou“ a že si to lidé „pokazili sami“. To ale Blaha považuje za nepřípustné.

Hned v úvodu se Blaha nevěřícně ptá, zda je vůbec něco takového možné. Nelíbí se mu totiž chování slovenského premiéra vůči slovenskému lidu.

„Předseda vlády Igor Matovič vulgárně nadává běžným Slovákům a vymlouvá se jako malý chlapec. Za to by měl okamžitě odstoupit,“ vyzývá poslanec.

Dále politik Směru-SD pokračuje tím, že Matovič lidi na Slovensku označil za „blázny“ a vynadal jim, že mu to pokazili, že jako občané selhali a jsou nezodpovědní. Zmínil také jeho slova o tom, že lidé „se*ou“ na opatření a kvůli tomu na Slovensku rekordně roste počet nakažených.

„Ještě včera stihl Igor Matovič vulgárně vynadat doktorovi Bukovskému a bývalému poradci Ivety Radičové Mariánovi Balászovi. Měli totiž jiný názor než on, a tak jsou prý „primitivové“, „dyliny“ a nemají si „otírat hubu“ o jeho Pavlínku,“ dodal.

„Toto je shrnutí předsedy vlády za poslední tři dny. Nadává opozici, nadává novinářům, nadává lékařům a nejnověji nadává všem Slovákům – všichni jsme zodpovědní za jeho selhání,“ podotýká Blaha.

Blaha vzkazuje Matovičovi: Byl jste to vy, kdo selhal

Zmínil se také o tom, že jen pár dnů před tímnadával i jemu samotnému a v parlamentu jej urážel obscénními výmysly. Důvodem mělo být prý to, že se jej Blaha zeptal na zlodějinu, z níž je podezřelý a v níž jako bílý kůň figuruje jeho manželka.

A vzhledem k takovým výrokům má pro Matoviče vzkaz. V něm zdůraznil, že to rozhodně nebyli Slováci, kdo selhal.

„Milý pane premiére, možná jste si nevšiml, ale nebyli to běžní lidé, kdo v boji proti koronaviru promarnil celý srpen, nijak zemi nepřipravil na druhou vlnu a dnes se vymlouvá na celé Slovensko. Byl jste to vy, kdo v létě selhal,“ tvrdí Blaha otevřeně.

Matovičovi také připomněl, že to nebyli Slováci, kdo na svatbě svého poslance ostentativně nenosil roušku a celému Slovensku tak ukazoval, jak je potřeba ignorovat opatření. Rovněž zdůraznil, že to právě on v době druhé vlny koronaviru negoval opatření epidemiologů a jen proto, aby se zalíbil, slevoval z omezení na svatbách.

„Nebyli jsme to my, kdo ignoroval nejdůležitější summit V4 v tomto roce, kdy se se šéfkou Evropské komise bojovalo o miliardy pro Slovensko. To vy jste dali raději přednost tiskovce před parlamentem a osočování opozice. Další fatální selhání, které bude Slovensko bolet,“ pokračoval Blaha.

Řeč přišla také na první vlnu koronaviru. V této souvislosti mu Blaha vytkl, že uzavřel celé Slovensko a mezitím poslal manželku vyřizovat statisícové směnky do společnosti Arca. „To vy jste takto dal přednost vlastnímu zisku před osudy Slováků – to vy jste selhal,“ míní.

Stejně tak si Blaha myslí, že právě Matovič a jeho neoliberální vláda byli těmi, kdo zneužíval koronavirovou krizi k ožebračování důchodců a dělníků.

Podívejte se do zrcadla, hlásá Blaha

„Podívejte se konečně do zrcadla, pane premiére, a přestaňte shazovat váš úřad. Přestaňte nám nadávat, přestaňte vulgárně kydat špínu na každého, kdo s vámi nesouhlasí. Přestaňte se chovat jako puberťák,“ vyzývá Blaha slovenského premiéra.

Stejně tak by si Matovič dle něj měl vzpomenout na to, jak ještě jako opoziční poslanec nevybíravě kopal do slovenské vlády. „Buďte chlap a snášejte kritiku, která pochází od nás a která je daleko mírnější než ty vaše nenávistné a hysterické výstupy proti Směru,“ podotýká.

Poslanec Směru-SD premiéra ještě několikrát ujišťuje, že to právě on selhal a vzkazuje mu, že nepřipravenost Slovenska na druhou vlnu je čistě jeho odpovědnost. „A každá případná oběť koronavirové krize jde na vaši hlavu,“ myslí si Blaha.

„Přestaňte prskat a přestaňte rozeštvávat Slovensko. Pokud to psychicky nezvládáte a chcete každý den jen nadávat Slovákům za vaše vlastní selhání, tak raději okamžitě odejděte z funkce a nezavazejte,“ vyzývá ho politik.

Blaha si totiž stojí za tím, že Slovensko v současné době potřebuje především skutečného lídra, nikoli nevychovaného křiklouna.

„Doufám, že mi za mou kritiku zase vulgárně nevynadáte a neobviníte mě ze zoofilie, neboť to je váš styl – váš mentální věk zjevně nepřesahuje třináctiletého spratka na sídlišti,“ neodpustil si Blaha a prozradil, že se na Matoviče chystá žaloba a že bude za své selhání pykat.

V závěru pak podotkl: „Karma si na vás smlsne.“

Matovičova vyjádření vůči Slovákům

Připomeňme, že Blaha reagoval na to, co Matovič v posledních dnech prohlásil. Nejprve uvedl, že za rekordní počty nakažených koronavirem na Slovensku mohou Slováci, protože si to lidé „pokazili“.

„Pokazili jsme si to,“ napsal hned v úvodu svého pčíspěvku na Facebooku Matovič a dodal: „Máme nový rekord. Nerozvážnost, lehkovážnost a egoismus zvítězili. Neustálé útoky, zpochybňování nebezpečnosti covidu, teatrální ignorování opatření, vysmívání se těm, kteří je dodržují… přinesly své výsledky. Výsledky „boje za svobodu“, který nyní svobodu sebere všem.“

„Někteří lidé, s prominutím, na opatření se*ou. Pokud při Vás stojí Bůh, začněte se chovat zodpovědně,“ prohlásil rozčíleně premiér SR.

To však zřejmě nestačilo a naštvaný Matovič pokračoval ve své vulgaritě dál. Tentokrát po zasedání Pandemické komise Vlády SR pronesl , že lidé na opatření „se*ou“.

Dodal také, že plně stojí za rozhodnutím Pandemické komise: „Nebudu více bojovat za svobodu nezodpovědných lidí.“

Kromě toho ale Matovič ještě na tiskové konferenci slovně zaútočil na doktora Igora Bukovského, který je kritikem vládních opatření proti koronaviru.

„Já mám dnes pocit, jakoby těm lidem, kteří odmítají roušky a mermomocí se staví proti jakýmkoli opatřením, jakoby jim preventivně virus napadl mozek, aniž by je samotné napadl. Uvědomte si, prosím vás, lidi, že nastal čas, abyste byli ticho. Nastal čas, pane doktore Bukovský, blázne, řeknu rovnou, abyste přestal šířit tyto konspirační bludy. Máte titul a přečtěte si Hippokratovu přísahu. Jdete proti tomu, co jste slíbil. Nejste hoden vašeho titulu. Ani já nejsem, fajn, ale ani vy nejste, pane doktore Bukovský. Přestaňte, prosím vás, šířit bludy, protože lidé na to budou doplácet životy,“ rozohnil se Matovič.