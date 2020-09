Andrej Danko prozradil, v čem ho inspiruje maďarský premiér Viktor Orbán

Šéf Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko by chtěl chránit Slováky tak, jak to dělá Viktor Orbán v Maďarsku. V rozhovoru pro portál Webnoviny.sk se slovenský politik zmínil i o tom, kolik členů má aktuálně strana SNS. Padla také otázka, zda by SNS šla v budoucnu do vlády se stranami Roberta Fica (Směr-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

Za připomínku stojí, že se SNS po únorových parlamentních volbách nedostala do Národní rady SR. Andrej Danko se následně vzdal funkce předsedy strany, ale po několika měsících se znovu rozhodl kandidovat na tento post. Po zářijovém sněmu strany SNS je opět jejím šéfem.

„Můj vzor je každý, ​​kdo chrání svůj národ a kdo má politickou moc dělat změny. Podívejte se na infrastrukturu, na sportoviště, na rozvoj ekonomiky a jednotu Maďarů. Tak jako Orbán chrání Maďary, tak bych to chtěl i já se Slováky,“ podotkl.

Nyní Danko poskytl rozhovor portálu Webnoviny.sk, v němž mimo jiné řekl, že ho inspiruje maďarský premiér Viktor Orbán. A příklad si z něj chce vzít hned v několika ohledech. Zmínka padla například o nápadu obědů zdarma, které se nakonec zrušily. Ale i tuto myšlenku si Danko donesl z Maďarska od tamního premiéra Viktora Orbána. V rozhovoru zazněla také otázka, zda je Orbán jeho vzorem.

Šéfa SNS zřejmě neodrazuje ani skutečnost, že je Orbánova vláda častým terčem kritiky za pošlapávání demokracie. Na to má totiž jasný názor.

„Náš Igor Matovič je větší diktátor a čas mi dá za pravdu. Tak, jak se diktátorsky chová ke své straně OĽaNO, tak se dnes chová ke Slovensku. Orbán vyšel z demokratických voleb. Je jasné, že se nelíbí sluníčkařům a třetímu sektoru. Slovensko doplatilo na krásu. Tu svobodu a krásu zavedl Směr v období, kdy začal financovat třetí sektorové věci od Globsec přes všelijaké nadace. Ty začaly způsobovat rozbroje. Pokud začnete mluvit o tématech, jak jsem mluvil já, o Istanbulské úmluvě, neodevzdání letišť USA, tak jste pro ně nekomfortní,“ prohlásil Danko.

V této souvislosti také podotkl, že od října mají v plánu v regionech sbírat podpisy na vypsání referenda o předčasných volbách. Na shromáždění 350 tisíc podpisů ale nemají žádný termín.

Danko o vládní koalici s Hlasem-SD či Směrem-SD

Co se týče současné vlády, hovoří o ní jako o „liberální a místy až šílené“. „Vidíme snahy o legalizaci marihuany ze strany SaS. Igor Matovič bude lidem vyprávět, co budou chtít slyšet. Matovič se hraje s lidmi a s jejich emocemi, a to je pro společnost nebezpečné,“ řeklna margo toho, že většina klubu OĽaNO se hlásí ke konzervativním hodnotám.

V rozhovoru přišla řeč také na to, zda by jeho strana šla do koalice se stranou Roberta Fica (Směr-SD) či Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Tomuto dotazu se ale Danko šikovně vyhnul a ponechal ji bez bližšího komentáře.

„V roce 2012 by Andrej Danko odpověděl, v roce 2020 neodpoví. Politika se řeší v daném čase. V minulosti jsem se zbytečně vyjadřoval k věcem, ke kterým jsem nemusel. Dnes je to o tom, že chceme ukázat, že na Slovensku je vláda populistů a amatérů. Pokud Slováci chtějí funkční stát konkurenceschopný v EU v takové podobě, jaké má Česko s Babišem, Polsko s Kaczyńským, Maďarsko s Orbánem, to znamená vyzrálí lidé s mezinárodními kontakty, tak tehdy řeknu, že Slovensko dozrálo a uvidíme, kolik podpory jako SNS dostaneme. To přijmu s pokorou a pak uvidíme, co dál,“ konstatoval šéf SNS.