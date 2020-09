„Je pro nás velmi důležité se naučit spolupracovat s Američany…“ Slovenští piloti promluvili o tréninku na F-16 v USA

Slovenští piloti momentálně absolvují výcvik ve Spojených státech amerických na stíhačkách F-16 C/D Block 70, které Slovensko nakoupilo od USA. Smlouva mezi státy byla uzavřena na konci roku 2018. První čtyři stíhací letouny by na Slovensko měly dorazit v roce 2022. Zbývajících deset bude přepraveno do konce roku 2023.

„Máme příležitost vidět létání z jiného úhlu. Myslím, že učit se od těch nejlepších a vyměňovat si zkušenosti je velkým benefitem pro slovenské piloty," podělil se o své dojmy pro Noviny.sk slovenský pilot Vladiš Masaryk.

Ministr obrany SR Jaroslav Naď ve zprávě připomněl, že Slovensko hodlá modernizovat své letectvo a nejen nahradit ruské stíhačky MiG-29, ale též vyměnit vzdušné síly. Piloti, kteří dnes létají na ruských letounech, půjdou spolu se stroji buď do zálohy, nebo do výslužby. Pro F-16 připravují zcela novou letku pilotů, ale i pozemního personálu.

„Projdou celým procesem komplet, až se vycvičí na letadla F-16 a pak předpokládáme, že dlouhodobě budou působit v ozbrojených silách jako špičkoví piloti na tento druh techniky,“ prohlásil Naď.

„Máme vybrán dostatečný počet pilotů, ale samozřejmě že, jak to bývá, tím výcvikem neprojde každý pilot, takže je tam i nějaká záložní skupina. Musím říci, že těch žadatelů bylo násobně více než potřeb, které máme. Čili momentálně nehledáme další,“ dodal ministr obrany s tím, že momentálně je v USA šest slovenských pilotů, dalších osm vyrazí někdy okolo konce a začátku roku.

Naď zmínil i rekonstrukci letiště Sliač, které souvisí s nákupem daných stíhacích letounů. „Začneme opravdu v průběhu příštího roku masivní výstavbu a rekonstrukci na letišti Sliač a uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat. Ale v roce 2023 bychom opravdu měli být hotovi," řekl.

Noviny.sk zdůrazňují, že piloti se postupně učí teorii tak, aby F-16 znali absolutně dokonale. Než se posadí do kokpitů nových strojů za miliardy eur, nejprve musí zvládnout manévry na cvičných podzvukových a později nadzvukových strojích.

„Jsme součástí NATO. Proto je pro nás velmi důležité být tady a naučit se spolupracovat s Američany, ale také s vrstevníky z jiných zemí. Tak, abychom byli na stejné úrovni," poznamenal pilot Erik Tomčík.

„Je to společný výcvik. My víme, jak pracují oni, oni vědí, jak pracujeme my. Takto je to pro nás všechny nejefektivnější," ozřejmil instruktor David Post.