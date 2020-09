„Ale když jím jsem asi poprvé a naposledy, z boje neuteču,“ Matovič o dočasnosti a komplikacích své funkce

Zaprvé Matovič zmínil první vlnu koronaviru a zdůraznil, že Slovensko tento boj vyhrálo.

„Během každé mimořádné situace, pandemie nebo války je absolutním klíčem k vítězství získat pro společnou věc masy. Pokud se s plánem boje masy ztotožní, máte velkou šanci vyhrát boj společně… to se nám podařilo během první vlny… a společně jsme to vyhráli,“ napsal slovenský premiér.

Matovič pokračoval, že popsal současnou situaci na Slovensku. Zmínil největší skandály, které se v zemi odehrály za posledních šest měsíců.

„A teď se podívejme na posledních 6 měsíců na Slovensku z vrtulníku - a vidíme systematický až strategicky vypočítaný postup pro postupnou demoralizaci armády, zejména dehumanizaci kritických autorit - neustálé primitivní posměšky (např. křesťanské postoje Mareka), strašení slaměnými panáky (potraty), zveličování i minimálních neúspěchů (desítky keců, které nebyly vůbec nezbytné), nulová snaha o zdůraznění úspěchů (i když jsme byli první v Evropě), neustálé podněcování umělých rozporů v koalici, vytahování starých s politikou nesouvisejících osobních selhání, podsouvání vymyšlených bludů (Arca)…“ uvádí.

Premiér dále vyjádřil nespokojenost s prací největších médií. Podle jeho názoru, protože patří oligarchům, budou vždy kritizovat vládu.

„Ano, plně si uvědomuji, že de facto všechna klíčová média jsou v rukou oligarchů, kterým (a jejich politickým chráněncům) jdeme po krku… a tak se kobercový nálet na mě nebo OĽANO bude jen stupňovat,“ uvádí premiér.

Matovič také popsal potíže své pozice a řekl, že podruhé premiérem být nechce.

„Ano, jsem si vědom dočasnosti mé funkce, a zároveň z hloubky své duše nechci být premiérem podruhé… ale když jím jsem asi poprvé a naposledy, z boje neuteču… a tuplem v této obtížné době, která nastává,“ sdělil slovenský politik.

Na závěr poděkoval všem těm, kdo ho podporuje.

V komentářích k jeho příspěvku uživatelé vyjádřili různá mínění. Někteří ho podpořili, ale byli i tací, kdo text premiéra zkritizoval.

„Vždycky jsi byl statečný, Igore. A ve všech těžkých zkouškách jste se nepodvolil výzvám. Psal o tom už dávno Saint-Exupéry, že odvaha neleží ve slovech, ale ve výběru. A je na nás všech, abychom si vybrali. Ale znovu také žádám, aby se mělo za to, že po každé válce je nutné ji znovu vybudovat. A je důležité, abychom měli také někoho, s kým bychom mohli přestavět, protože další přísná opatření mohou mnohé z nich zmátnout,“ okomentoval Miroslav Sopko.

„Pane premiére, možná máte faktickou pravdu, ale musí k tomu být použita i správná forma. Instance. Poděkovat všem občanům, kteří jsou zodpovědní a řádně dodržují předpisy. Ti, kteří nejsou, není na místě nadávat z pozice předsedy vlády, ale musí být přesvědčen, klidně i s argumenty o užitečnosti dodržování předpisů. Svým chováním podkopáváte i práci dalších ministrů ve vládě, kteří zatím dělají nadlidské výkony,“ napsala Jana Jelenčiaková.

„Co takhle přidat lidi k efektivnímu sledování? Co takhle koupit dost testů? Co takhle dát katolíkovi šanci konečně ukázat, že vyřešíme důležité věci? Co takhle přestat nadávat na lidi, kteří se chovají zodpovědněji? Co takhle začít se chovat zodpovědně ve vládě? Kdy to konečně začne? Jak si tě budou lidé pamatovat po letech? Nebojíš se toho? Měli byste začít dělat něco zodpovědně,“ vyjádřil se Milos Lacika.