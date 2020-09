Ani tohle letos nebude: Bratislava ruší tradiční vánoční trhy

Slovenská republika se zítra probudí do nouzového stavu, který dnes schválila vláda. V souvislosti se zhoršenou epidemickou situaci se slovenské hlavní město rozhodlo, že letošní vánoční trhy budou zrušeny. Informovala o tom mluvčí hlavního města Katarína Rajčanová agenturu SITA.

„Vzhledem ke zhoršující se situaci s pandemií covidu-19 a nejnovějším opatřením, která oznámil Ústřední krizový štáb SR, bohužel oznamujeme, že letošní Vánoční hlavní trh musíme zrušit,“ uvedla mluvčí.

„Připravujeme se ale na to, abychom do ulic našeho města i v této době přinesli vánoční atmosféru způsobem, který bude bezpečný v epidemické situaci a při opatřeních, která v té době budou platit,“ dodala.

Matovičova vláda vyhlásila kvůli koronaviru opět nouzový stav . Pokud by i podle Rajčanové druhá vlna pandemie začala ustupovat, je jasné, že do konce listopadu se situace nezmění natolik, aby bylo opět možné pořádat akce, na kterých se v relativně blízkém kontaktu setkávají tisíce obyvatel a návštěvníků.

K vánočním trhům se vyjádřil i primátor Bratislavy Matúš Vallo na Facebooku. Uvedl, že nový koncept městského vánočního trhu se v loňském roce osvědčil a všichni se těšili, až dojde ke společnému setkání po těžkém roce. „Je mi to velmi líto, že vzhledem ke zhoršující se situaci s pandemií covidu-19 a nejnovějším opatřením, která oznámil Ústřední krizový štáb, se tak bohužel nestane. Letošní Vánoční hlavní trh musíme zrušit.“

Dodal, že tento jedinečný zážitek plného hlavního náměstí s vůněmi a kulturním programem se tak snadno nenahradí, ale vánoční atmosféru se budou snažit přinést i tak.

Situace na Slovensku

Připomeňme, že na Slovensku bude od 1. října platit nouzový stav kvůli situaci s pandemií nového koronaviru. Rozhodnutí dnes přijala vláda země. Prozatím je nouzový stav vyhlášen na 45 dnů.

„Uvidíme, jak se nám projeví cestování na Dušičky a následně se rozhodneme, jestli budeme pokračovat nebo se vrátíme do normálu,“ uvádí Matovič na Facebooku.

„V první vlně jsme měli nouzový stav, toto je to stejné a mnozí občané Slovenska ani vůbec netušili, že je nouzový stav zaveden,“ poznamenal ministr.

Vyhlášení nouzového stavu nepředstavuje žádné zvýšené riziko pro občany. Vláda ho vyhlásila pro případ, že bude nutné lépe a efektivněji zajišťovat ochranné prostředky pro zdravotníky či domovy sociálních služeb. Umožňuje také zajistit, aby personál nemocnic fungoval tam, kde je potřeba, nebo reprofilizaci nemocnic. Ministr vnitra Roman Mikulec to uvedl ve středu během jednání vlády.

Jak doplnil, nouzový stav zavádějí i proto, aby v případě narůstajícího počtu nakažených měli připravený mechanismus mobilizačních nebo karanténních opatření. To, zda budou obnovena karanténní centra nebo se budou zavírat hranice, ministr nechtěl předpovídat. Zdůraznil, že to závisí na vývoji situace, naplněnosti nemocnic a odpovědnosti občanů.

Mikulec také připustil, že nouzový stav by umožnil během blížících se svátků zavést zákaz vycházení. Pokud se však zmírní nárůst infikovaných, nebude to nutné. Šéf resortu vnitra v této souvislosti vyzval lidi, aby dodržovali zavedená opatření. „Nošení roušek je minimum, co můžeme udělat,“ uvedl.