Úroveň „podpremiéra“. Matovič zveřejnil fotku s hádankou, od uživatelů ale dostal výprask

Premiér na fotce stojí vedle moderátorky Jany Hospodárové z TV Markíza. Jelikož mají ale oba roušku, Matovič se rozhodl, že dá uživatelům i malou hádanku.

„Do Markízy jsem přišel…a takovou krásnou kočku jsem tam v maskérně našel… hádejte,“ napsal.

Uživatele však tato fotka spíše rozhněvala, jelikož Matovičovi vyčítali, že se s moderátorkou objímá a stojí hned vedle sebe, čímž porušuje pravidla, která sám zavedl. „Pro vás neplatí odstup a snaha o vynechání doteků? Jdete pěkným příkladem, pane premiére. Ale šaškovat vám jde na jedničku,“ vyslovil svůj názor Jakub Ružovič.

„To nemyslíš vážně. Kde je dvoumetrový odstup? My v kostele si nesmíme ani ruce podat a on objímá cizí ženu… Igorku, kazíš si to…“ napsala Jozefína Vidiščaková.

Obdobnou reakci si šlo přečíst i v jiném komentáři: „A odstup dva metry je kde? Nebo až od půlnoci útočí korona? Proč nejdete příkladem teda? Sám diktujete dvoumetrový odstup a vy ho nedodržujete?!“ napsala Kristi Chudá.

Jiní uživatelé dokonce připomněli debatu, která nedávnou proběhla mezi Matovičem a poslancem za Směr-SD Ľubošem Blahou. „Pane premiére, ať zkouším, jak chci. Nemůžu se zbavit dojmu, že jste v létě trávil více času vykecáváním s Blahovými spolužáky o tom, jestli mydlil nebo nemydlil berana, než přípravou země na druhou vlnu. Jako, takový level bullshit improvizace na místě nabízel naposled jen Big Lebowski,“ uvedl uživatel Juraj Brandobur.

„Tohoto hlupáka, sociopata chcete respektovat? Podpremiére Matoviči, jsi hanbou Slovenska,“ napsal Lukáš Ďurovec.

Situace na Slovensku

Michal Šášky zase upozornil na jistý fakt poněkud humorým způsobem: „Víte o tom, že moderuje Sportovní noviny (moderátorka Jana Hospodárová, pozn. red.)? Ještě rok vaší vlády a nebude mít co moderovat.“ V některých komentářích se však zašlo ještě dál a kritika byla velmi otevřená.

Připomeňme, že dnešním dnem začal na Slovensku platit nouzový stav. Ten včera schválila vláda. Prozatím je nouzový stav vyhlášen na 45 dnů.

„Uvidíme, jak se nám projeví cestování na Dušičky a následně se rozhodneme, jestli budeme pokračovat nebo se vrátíme do normálu,“ uvedl Matovič k nové situaci.

V této souvislosti se rozhodlo hlavní město Slovenska, že zruší i tradiční vánoční trhy. „Vzhledem ke zhoršující se situaci s pandemií covidu-19 a nejnovějším opatřením, která oznámil Ústřední krizový štáb SR, bohužel oznamujeme, že letošní Vánoční hlavní trh musíme zrušit,“ uvedla mluvčí města Katarína Rajčanová.

Pokud by i podle Rajčanové druhá vlna pandemie začala ustupovat, je jasné, že do konce listopadu se situace nezmění natolik, aby bylo opět možné pořádat akce, na kterých se v relativně blízkém kontaktu setkávají tisíce obyvatel a návštěvníků. Zdůraznila však, že i přesto se budou snažit přinést do města vánoční atmosféru tak, aby byla bezpečná a v souladu s opatřeními, která budou v té době platit.