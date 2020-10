Matovič: Nekomunikovat problém koronaviru během léta bylo chybou. Slovensko mohou čekat přísnější opatření

V případě zhoršení epidemiologické situace mohou Slovensko čekat přísnější opatření. Oznámil to v pondělí slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Během mimořádné relace Druhá vlna na RTVS politik prohlásil, že chce minimalizovat ztráty na životech slovenských občanů a vyjádřil touhu po poklesu počtů nakažených novým koronavirem od budoucího týdne. Vyzval rovněž ke společnému boji proti koronaviru, jehož pandemie podle něj způsobila největší ekonomickou krizi po 2. světové válce.

Matovič také upozornil na skutečnost, že kolem covidu-19 se šíří různé hoaxy a v poslední době zesílily hlasy těch, kdo koronavirus zpochybňuje. Mimo jiné podotkl, že bylo chybou nekomunikovat během léta problém koronaviru.

Připomeňme, že kvůli zhoršení epidemiologické situace platí na Slovensku od začátku říjnu nouzový stav. Ten má trvat 45 dní.

V pondělí země zaevidovala 320 nakažených. Největší počet případů byl dle ministerstva zdravotnictví v okresu Bratislava (27), Prešov (24), Banská Bystrica (22) a Bardejov (22). Nejméně nakažených měly okresy Dunajská Streda, Ilava, Levoča, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok, Senec, Senica, Snina a Šaľa (jeden případ v každém).

Celkový počet registrovaných případů koronaviru na Slovensku tak dosáhl 13 812. Počet obětí je 55.

Oficiální údaje také uvádí, že z 311 momentálně hospitalizovaných pacientů má 264 potvrzený covid-19. Na intenzivní péči je 13 lidí, 24 pacientů potřebuje ventilátor.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový druh koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie.

K dnešnímu dni se infekce covid-19 rozšířila téměř po celém světě. Situace se neustále mění. Mezi země s největším počtem onemocnění patří USA, Indie, Brazílie a Rusko. Nejvíce lidí podlehlo koronaviru v USA a Brazílii.

Rusko v srpnu oznámilo registraci první vakcíny proti covidu-19. Ta dostala název Sputnik V.