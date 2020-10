„Blekotání o justičním převratu.“ Expert promluvil o odvolání 63 soudců Čaputovou

Podle názoru Hasenkopfa se jedná o běžnou proceduru, která je používána k tomu, aby bylo možné penzionovat slovenské soudce.

„Nepanikařte. Tohle je běžná procedura, takhle slovenští soudci chodí do důchodu,“ uvedl na začátku svého vyjádření.

Bývalý poradce prezidenta následně uvedl, jak si celou proceduru přestavuje.

„To se takhle probudí předseda soudcovské rady, uvědomí si, že už dlouho nesvolal žádné zasedání rady a že se začínají hromadit soudci kolem 65 let, tak svolá radu, na program zařadí bod "penzionování soudců", sekretářka mu vyjede z počítadla seznam soudců, kterých se to týká, předsedové soudů se vyjádří, kteří ze soudců - potenciálních penzistů jsou pro chod soudu nepostradatelní, předseda rady navrhne usnesení, „soudcovská rada navrhuje prezidentce republiky odvolat ..., s výjimkou staré Nováčkové, která jediná umí kolizní právo“, soudcovská rada to schválí stylem všichni pro, jeden se zdržel, protože zapomněl, o čem se právě hlasuje, doručí se to prezidentské kanceláři, tam udělají spis a připraví návrhy odvolaček (doufám, že na ručním papíru, jinak bych musel za Velké Losiny důrazně protestovat), a Čaputka to podepíše, protože nemá ze zákona jinou možnost než takovému návrhu vyhovět,“ napsal na svém Facebooku.

Pavel Hasenkopf následně vyzval, aby lidé přestali mluvit o justičním převratu, nebo přestali Zuzanu Čaputovou označovat za bojovnici proti justiční mafii. Obě skupiny lidí, kteří takto hovoří, jsou podle jeho názoru trapní.

„Tak jedni přestaňte blekotat o totálním justičním převratu na Slovensku a druzí o hrdinné Čaputové bojující s justiční mafií, jste trapní jedni i druzí,“ uzavřel bývalý poradce českého prezidenta své vyjádření.

Rozhodnutí Čaputové

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla na návrh Soudní rady o odvolání 63 soudců ve věku nad 65 let. Případy dalších 20 soudců posoudí slovenská prezidentka individuálně během následujících dnů, informoval mluvčí prezidentky Martin Strižinec.

„Kancelář prezidenta SR dnes odeslala oznámení o odvolání z funkce 63 soudců. Je mezi nimi 41 neaktivních a 22 aktivních soudců,“ upřesnil mluvčí Čaputové, jeho slova cituje portál Česká justice.