„Slovensko jde do těžkých dnů.“ Matovič slíbil další rekordní nárůst nakažených na Slovensku

Během úterý bylo na Slovensku zaevidováno 877 případů nového koronaviru, a to z celkem 8679 provedených testů, píše na Facebooku slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO).

„Jdeme opravdu do velmi těžkých dnů a určitě přijdou další rekordy,“ uvedl Matovič s tím, že v průběhu víkendu očekává výsledky dodržování zavedených opatření.

„Jsme silní, pokud táhneme za jeden provaz. Udělejme proto, prosím, maximum… dokázali jsme to v první vlně, dokážeme to i teď, máme na to,“ dodal premiér.

Část uživatelů Facebooku souhlasila s prognózy premiéra. „Slovensko čekají těžké dny. Doufám, že se zpřísní opatření. Protože mnoho lidí venku nenosí roušky,“ stojí tak v jednom komentáři.

Objevili se ale i ti, kteří na komentář premiéra reagovali kriticky.

„Igore, už je to nuda stále číst o rekordech, tak či tak si tím projdeme všichni,“ sdělil jeden z uživatelů.

„Jaká opatření? Kdo je dodržuje? Já ve svém okolí nevidím, že by se něco změnilo,“ píše další uživatel.

„Klobouk dolů před vámi. Nouzový stav a vše funguje jakoby nic. (...) Super, pokračujeme a opatření, která nikdo nedodržuje, jsou super,“ dodává další.

Koronavirus na Slovensku

Podle aktuálních údajů slovenského rezortu zdravotnictví počet evidovaných případů v zemi během pandemie se blíží k 14 700 a číslo provedených laboratorních testů je za půl milionem.

Úterní informace také svědčí o vyléčení 173 pacientů, hospitalizováno přitom bylo 29 lidí. Nebylo rovněž zaznamenáno žádné další úmrtí na covid-19, dotyčné číslo se stále rovná 55.

„Početnější výskyt onemocnění ve své územní působnosti hlásí RÚVZ v Bratislavě, Dolním Kubíně, Prešově a Liptovském Mikuláši (…) Veřejnost bychom zároveň chtěli povzbudit k respektování opatření, správnému nošení roušek (překrytá ústa i nosní dírky), dodržování odstupů od cizích lidí a pravidelnému mytí či dezinfekci rukou,“ uvádí se ve zprávě Úřadu veřejného zdravotnictví SR.

Připomeňme, že kvůli zhoršení epidemiologické situace platí na Slovensku od začátku říjnu nouzový stav. Ten má trvat 45 dní.

Vyhlášení pandemie

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci(WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový druh koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie.

K dnešnímu dni se infekce covid-19 rozšířila téměř po celém světě. Situace se neustále mění. Mezi země s největším počtem onemocnění patří USA, Indie, Brazílie a Rusko. Nejvíce lidí podlehlo koronaviru v USA a Brazílii.

Rusko v srpnu oznámilo registraci první vakcíny proti covidu-19. Ta dostala název Sputnik V.