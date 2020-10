„Paní prezidentko, chce se mi z vás zvracet.“ Chmelár se stydí za Čaputovou kvůli Globsecu

„Ještě minulý týden paní prezidentka Čaputová na obrazovkách RTVS patetickým hlasem ve stylu nedělní chvilky poezie (…) vyzývala k „odpovědnosti každého z nás“, k „ohleduplnosti a solidaritě“, kárala „zlehčování a sobectví“. Až do poslední chvíle jsem doufal, že akci všech militaristů a zbrojařských lobbistů – konferenci Globsec – za těchto okolností odmítne. Nejenže to neudělala, ale ještě měla tu drzost opět moralizovat. Nekárala organizátory a účastníky za to, že nehledě na pandemii sedí v takovém množství v uzavřeném sále v Bratislavě – vždyť dokonce i nejprestižnější Světové ekonomické fórum v Davosu kvůli nákaze přeložili o půl roku. Kárala opět občany, kteří nerespektují pravidla, protože to prý před světem „poškozuje naši důvěryhodnost“,“ uvedl Chmelár.

„Paní prezidentko, povím to úplně otevřeně: chce se mi z vás zvracet. Ještě nikdy jsem se za vás tak nestyděl. Cenil jsem si mnohých vašich kroků, vaši mírnost, pracovitost, empatii vůči slabším a environmentální aktivity. Ale toto, k čemu jste se dnes propůjčila, je facka do tváře všem občanům, kteří dodržují pravidla, je to výsměch všem školám, divadlům, kulturním a sportovním podnikům, které nemohou nic kvůli nákaze dělat, je to plivanec pro všechny lékaře a sestry z covidových oddělení, kteří pouze předevčírem vydali výzvu, aby státní orgány „konzistentním a srozumitelným způsobem vysvětlovaly veřejnosti, proč a jaké opatření zavádíme a neměníme každý druhý den. Konejte a hovořte tak, aby vám lidé mohli důvěřovat“. Vy jste však svojí účastí na tomto absolutně nepotřebném podniku ukázala, že kultura války má pro vás vyšší hodnotu než kultura míru. (…) Já vím, že všichni jste měli roušky a rychlotesty. Ale prosím, nedělejte si z lidí dobrý den. Zrušili jste úžasné, nádherné podniky a jedinou výjimku dostal… Globsec?!?“ napsal politik.

Eduard Chmelár následně poukázal na hodnotový žebříček slovenské prezidentky Čaputové na příkladu tureckého ministra a zastoupení čínské společnosti Huawei.

„Nevím, zda se mám smát nebo brečet, když jste si jako jedinou podmínku vaší účasti na Globsecu vymohla zrušení marketingového zastoupení společnosti Huawei. Prý je to pro vás „věc principů a hodnot“. O jakých hodnotách mluvíte? Vadí vám logo čínské firmy, ale nevadí vám účast tureckého ministra zahraničních věcí Mevlüta Čavušoglu, který váš přijel poučit „o úloze Turecka při zabezpečení regionální bezpečnosti“? To je vtip? Hovoříme o tom Turecku, které podle informací francouzských tajných služeb vyslalo do Náhorního Karabachu bojovat na straně Ázerbájdžánu stovky islamistů ze Sýrie?“ tázal se slovenský politik.

„Mám pocit, že v zahraniční politice jste úplně nesvéprávná, že splácíte dluhy svým chlebodárcům, kteří vás tam dostali, že ani nerozumíte tomu, co vám píšu,“ dodal.

Chmelár rovněž vyjádřil naději, že Čaputová neoznačí běloruskou aktivistku Světlanu Tichanovskou za běloruskou prezidentku, neboť ta prý je „asi takový vítěz voleb jako Harabin“.

„Paní prezidentko, pokud vám jde o lidská práva, tak přestaňte s tím pokrytectvím a podívejte se okolo sebe,“ vyzval politik Čaputovou. Ta by měla podle jeho názoru věnovat pozornost událostem v Náhorním Karabachu, situaci okolo Juliana Assange a politickým vězňům ve Španělsku.

„Když se nezačnete zajímat o tyto nepohodlné případy, nebráníte v mých očích lidská práva, ale geopolitické zájmy USA,“ uzavřel své vyjádření na Facebook Eduard Chmelár.

Vyznamenání na Globsecu

Československou cenu za transatlantickou svobodu, která je udělována za rozvoj demokracie a prosazování lidských práv, ve středu večer převzali český politik a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a běloruská opoziční vůdkyně Světlana Tichanovská, informovala agentura TASR.

Cenu udělil slovenský politik a současný ministr zahraničí Ivan Korčok.