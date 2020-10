Slovenské ministerstvo zahraničí povolalo velvyslance z Běloruska ke konzultacím

„Jako projev solidarity s Polskem a Litvou jsem se rozhodl povolat vedoucího naší diplomatické mise v Minsku ke konzultacím v Bratislavě. Opatření přijatá běloruskými orgány vůči členským státům EU jsou nepřijatelná. EU je jednotná ve své podpoře běloruských občanů," napsal.

Dříve se Korčok setkal s bývalou běloruskou prezidentskou kandidátkou Světlanou Tichanovskou, informoval o tom na své facebookové stránce.

„Dnes ráno jsem se setkal se Světlanou Tichanovskou, která se stala tváří politického a společenského hnutí v Bělorusku. Je to statečná žena,“ napsal.

Korčok daroval Tichanovské pamětní fotografii s nápisem: „Z ulic Bratislavy v listopadu 1989 do ulic Minsku v říjnu 2020."

Vztahy mezi Běloruskem a zeměmi EU se prudce zhoršily po prezidentských volbách 9. srpna, v nichž podle volební komise po šesté zvítězil Alexandr Lukašenko. Opozice republiky považuje za zvolenou Světlanu Tichanovskou. Evropská unie Lukašenka neuznala za legitimního prezidenta Běloruska. Masové protesty v zemi pokračují i po volbách.

2. října běloruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Polsko a Litva byly požádány, aby do 9. října snížily diplomatický stav v zemi z 50 na 18 a z 25 na 14 zaměstnanců. Běloruští velvyslanci v Polsku a Litvě byli povoláni do Minsku ke konzultacím. Podle ministerstva zahraničí je to způsobeno „upřímně nepřátelskými hnutími" proti Minsku ze strany těchto dvou zemí EU, které otevřeně zasahují do vnitřních záležitostí a ignorují základní suverénní práva Běloruska.

Běloruské úřady již dříve uvedly, že protestní akce v Bělorusku jsou koordinovány ze zahraničí. Hlava státu Alexandr Lukašenko obvinil západní země z přímého vměšování do situace v republice, poznamenal, že nepokoje jsou řízeny Spojenými státy a Evropané si s nimi „hrají". Mezi zeměmi, ze kterých jsou protesty koordinovány, Lukašenko jmenoval Polsko, Českou republiku, Litvu a Ukrajinu.