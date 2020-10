Čaputová se v Prezidentském paláci setkala s Tichanovskou

Na facebookovém profilu slovenské prezidentky se objevily fotografie z dnešního setkání s Tichanovskou. Na začátku příspěvku Čaputové se píše, že jí na setkání Tichanovská sdělila, že jsou ženy silné. Prezidentka konstatovala, že s touto větou musí jen souhlasit.

„Bývalou prezidentskou kandidátku a v současnosti jednu z lídryň běloruské opozice jsem dnes přijala v Prezidentském paláci,“ napsala dále.

V další části statusu označila Tichanovskou za „charizmatickou dámu a matku dvou dětí, jejíž manžel, novinář, je ještě stále v běloruském vězení“. Podle jejích slov musela kromě toho nedobrovolně opustit svůj domov v Minsku a pro svou zemi tak obětovala už příliš. „Její úsilí a naděje, kterou ani v těžké životní situaci neztrácí, je hodná našeho respektu,“ dodala.

„Celý demokratický svět, včetně Slovenska, považuje snahu statisíců demonstrujících Bělorusů a Bělorusek o svobodné volby za oprávněnou. Bití, zatýkání klidně demonstrujících lidí, odmítání zdravotní péče zraněným demonstrantům, vynucování odchodů opozičních představitelů ze země, to vše jsou praktiky, které ukazují, že Lukašenkův režim ztratil legitimitu a bez násilí vůči vlastním obyvatelům si už neumí udržet moc. Paní Tichanovská cítí, že Slovensko Bělorusům rozumí a ujistila jsem ji, že i nadále bude mít naši plnou podporu,“ dodala Čaputová.

Tichanovskou přijal dnes dopoledne také předseda slovenské vlády Igor Matovič. „Slovensko je i do budoucna připraveno stát při běloruském lidu v boji za svobodu a demokracii. Věřím, že stejně, jak se to svého času podařilo nám na Slovensku nebo v Československu, se to nakonec podaří i vám,“ uvedl na tiskové konferenci.

Podle jeho slov není cílem Slovenska to, aby se Bělorusko rozhodlo pro orientaci na Západ či na Rusko. Vysvětlil, že jde o to, aby bylo obyvatelům Běloruska umožněno žít ve svobodné zemi.

Tichanovská převzala cenu

Připomeňme, že Tichanovská si včera převzala Československou cenu za transatlantickou svobodu, která je udělována za rozvoj demokracie a prosazování lidských práv.

Světlana Tichanovská převzala cenu z rukou analytika a bývalého ministra mezinárodních vztahů Slovenské republiky Paula Demeše.

Cenu každoročně udělují Globsec a Česká euroatlantická rada Jagello 2000, subjekt veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky a členství České republiky v Severoatlantické alianci.