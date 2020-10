Blaha: Co předvádí naši nejvyšší ústavní činitelé se Světlanou Tichanovskou, je ostuda celého Slovenska

„To, co předvádí naši nejvyšší ústavní činitelé se Světlanou Tichanovskou, je hanbou pro celé Slovensko. Pokud vím, ta paní je mezinárodně stíhaná a nereprezentuje nikoho kromě sebe a pár kámošů z ulice. Na základě čeho si ji dovolují oficiálně přijímat?“ táže se v úvodu svého vyjádření slovenský politik.

Blaha následně vyjmenoval 15 bodů, v nichž okomentoval situaci vzniklou s přijetím Světlany Tichanovské na nejvyšší úrovni.

„Vzpomínám si, že bývalý prezident Andrej Kiska přijal v paláci na audienci i kozu. Jmenovala se Božka a výborně si popovídali. (…) Ale to, že nejvyšší představitelé státu Zuzana Čaputová a Igor Matovič přijímají nějakou běloruskou opoziční aktivistku, je jedno neuvěřitelné ponížení Slovenské republiky,“ uvedl na svých sociálních sítích politik s tím, že Tichanovská nezastává v běloruském státě žádnou funkci. „Ona není nic. Prostě jen děvče z ulice. Nemá mandát, nemá legitimitu, nemá nic,“ dodal.

„Igor Matovič, Zuzana Čaputová a Ivan Korčok zjevně dospěli k závěru, že o tom, kdo je představitelem cizího státu rozhodují oni sami. Když se jim bude líbit jako zástupci Ruské federace zpěvačka Pussy Riot, náš pan premiér ji přijme a odevzdá ji kytičku. Takto by se jim to asi líbilo,“ myslí si Luboš Blaha, podle něhož je „divadlo s Tichanovskou jedna velká fraška“.

Politik uvedl, že se stydí za to, že přijímají opoziční aktivisty z Běloruska, ale nepřijímají opoziční aktivisty z takových zemí jako Turecko či Saúdská Arábie, kde je opozice drsně utlačována.

„Stydím se za to, že jim je běloruská opozice přednější než slovenský národ. Stydím se za to, jak ponižují náš stát tím, že přijímají kdejaké vandráky bez legitimity a obletují je, jako by sem dorazila ředitelka zeměkoule,“ dodal k návštěvě Tichanovské na Slovensku.

U konce svého vyjádření uvedl, že fandí Bělorusku, aby dokázalo najít svoji cestu, jelikož barevné revoluce zatím k ničemu dobrému nevedly.

„Držím palce Bělorusku, aby našlo směr. Importované barevné revoluce ještě nikomu nepomohly. Běloruský národ si musí své problémy vyřešit sám. A naši nejvyšší státní představitelé nechť konečně začnou řešit katastrofální ekonomickou situaci na Slovensku, a ne nějaké tety z Běloruska,“ prohlásil.

„Go home, Mrs. Tikhanovskaya, go home,” uzavřel své vyjádření Luboš Blaha.

Matovič měl „příjemnou návštěvu“

Slovenský premiér Igor Matovič dnes měl společně s běloruskou opoziční aktivistkou Světlanou Tichanovskou tiskovou konferenci. Uvedl, že ho návštěva Tichanovské na Slovensku potěšila. Podle svých slov jí předal bílo-červenou kytici. Tyto barvy symbolizují barky vlajky, pod níž běloruské protesty proti legitimnímu prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi probíhají.

Tichanovská ze své strany v anglickém jazyce požádala Slovensko o pomoc při protestech proti běloruskému prezidentovi.

„Jsem si jista, že slovenští lídři v této situaci udělají vše, aby nám pomohli,“ uvedla během projevu Tichanovská.

Protesty v Bělorusku

Běloruské úřady dříve uvedly, že protestní akce v Bělorusku jsou koordinovány ze zahraničí. Prezident Alexandr Lukašenko obvinil západní země z přímého vměšování do situace v republice. Poznamenal, že nepokoje jsou řízeny Spojenými státy, a že Evropané si s nimi „hrají“. Mezi zeměmi, ze kterých jsou protesty koordinovány, Lukašenko jmenoval Polsko, Českou republiku, Litvu a Ukrajinu.