Tvrdá slova Fica: Lidé na Slovensku neakceptovali vstup SR do NATO proto, abychom dělali z Ruska smrtelného nepřítele

Předseda Směru-SD Robert Fico dnes na sociální síti nahrál vzkaz pro slovenskou vládu a prezidentku. Okomentoval tak jejich kroky v souvislosti se situací v Bělorusku a označil je za zasahování do vnitřních záležitostí suverénního státu.

Podle jeho slov nejsou kroky slovenské vlády a prezidentky v souvislosti s Běloruskem činěny v zájmu Slovenské republiky. „To, co dnes dělá vláda a prezidentka Slovenské republiky ohledně Běloruska, je zasahování do vnitřních záležitostí suverénního státu. A co je horší, nečiní tak v zájmu Slovenska,“ začal své video.

Podle jeho slov tak činí v zájmu někoho jiného, konkrétně v zájmu těch, kteří chtějí proměnit Bělorusko v přistávací plochu NATO.

„Nemyslím si, že lidé na Slovensku akceptovali vstup Slovenska do NATO proto, abychom dělali z Ruska smrtelného nepřítele,“ pokračoval.

Svá slova označil Fico za tvrdá, ale dodal, že si za nimi stojí. Konstatoval, že se vždy řídil zásadou nezasahovat do věcí jiných zemí. „A jsem velmi hrdý na to, že jsem byl předsedou vlády, který nařídil stažení vojáků z Iráku, protože jsem odmítl naši účast na americkém ropném dobrodružství, po kterém zůstala v Iráku jenom spoušť,“ uvedl.

„Způsob, jakým chce Západ exportovat do Běloruska svou představu o režimu a jeho představitelích, nemohu podpořit. Mám úctu k Bělorusům a k Bělorusku jako k suverénnímu státu,“ vysvětlil.

On sám sdělil, že dění v Bělorusku komentovat nechce. Přiznal, že tam jsme jistojistě svědky „defektů demokracie“. Ty však podle jeho mínění vidíme i v těch nejvyspělejších demokraciích

Připomněl, že Bělorusko navštívil několikrát a označil jej za „velmi sympatickou zemi“. Zdůraznil, že si musí samo rozhodnout, co chce. Zkritizoval také stažení slovenských diplomatů z Běloruska.

On sám by navrhoval jiné řešení. „Dal bych jim úkol, aby na denním pořádku pracovali na prohloubení hospodářské spolupráce a hledání příležitostí pro naše podnikatele,“ konstatoval.

„Je mi osobně líto i mladé ženy z Běloruska, kterou vozí po Evropě jako pouťovou atrakci bez demokratické legitimity. Možná je nutné alespoň říci, s kým se potkává, protože setkání s daňovým podvodníkem, který ještě i ukradl diplomovou práci, asi nepatří mezi její priority,“ ukončil svůj projev tím, že narážel na setkání Tichanovské s premiérem SR Igorem Matovičem.

Tichanovská přijela na Slovensko

Připomeňme, že Světlana Tichanovská pobývala u našich východních sousedů a setkala se přitom s premiérem Matovičem i s prezidentkou Čaputovou.

„Slovensko je i do budoucna připraveno stát při běloruském lidu v boji za svobodu a demokracii. Věřím, že stejně, jak se to svého času podařilo nám na Slovensku nebo v Československu, se to nakonec podaří i vám,“ uvedl Matovič na tiskové konferenci.

Podle jeho slov není cílem Slovenska to, aby se Bělorusko rozhodlo pro orientaci na Západ či na Rusko. Vysvětlil, že jde o to, aby bylo obyvatelům Běloruska umožněno žít ve svobodné zemi.

Čaputová zase informovala o své schůzce s Tichanovskou na sociální síti. V příspěvku označila Tichanovskou za „charizmatickou dámu a matku dvou dětí, jejíž manžel, novinář, je ještě stále v běloruském vězení“. Podle jejích slov musela kromě toho nedobrovolně opustit svůj domov v Minsku a pro svou zemi tak obětovala už příliš. „Její úsilí a naděje, kterou ani v těžké životní situaci neztrácí, je hodná našeho respektu,“ dodala.