Koronavirus láme rekordy i na Slovensku. Vláda chce nasadit armádu. Fico je idiot, prohlásil Matovič

Vypadá to, že koronavirová situace se nelepší ani na Slovensku, kde včera přibylo rekordních 1 887 případů nákazy. Tamní premiér Igor Matovič tak očekává svolání pandemické komise ještě během dnešního dne. Podle informací by mohla být zapojena i armáda.

Aktuální data ze Slovenska

Nejnovější údaje ze Slovenska hovoří o tom, že počet lidí nakažených virem SARS-CoV-2 u našich sousedů stoupl na 18 797. Pozitivní test byl potvrzen u 992 žen a 895 mužů. Pozitivně testovaní byli ve věku od několika měsíců do 94 let, nejvíce lidí se však pohybovalo ve věkové kategorii od 35 do 44 let. Aktivních případů onemocnění je tak v zemi aktuálně 13 183.

Uplynulý den laboratoře vykonaly 11 123 testů a celkově dosud otestovaly více než 539 tisíc vzorků. Procento nakažených oproti testovaným stouplo na 17 %. Nejvíce pozitivně testovaných bylo v Žilinském kraji (543), v Prešovském kraji (406), v Trenčínském kraji (198), v Košickém kraji (188), v Trnavském kraji (156), v Bratislavském kraji (148), v Banskobystrickém kraji (128) a v Nitranském kraji (120).

V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 380 pacientů s onemocněním covid-19 nebo s podezřením na něj. Z toho počtu se nemoc potvrdila zatím u 326 lidí. Na JIP nyní leží 12 pacientů a podporu umělé plicní ventilace potřebuje 31 lidí.

Matovič o situaci

Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci v zemi vyléčilo dalších 101 lidí, a tak celkový počet vyléčených vzrostl na 5553 osob. Počet potvrzených úmrtí je 61.

K celé věci se prostřednictvím svého Facebooku vyjádřil také premiér země Igor Matovič. Ten připomněl, že v zemi už desátý den platí zpřísněná opatření, kvůli kterým jej „mnozí nenávidí“, a přesto počty nových pozitivních mimořádně prudce stoupají.

„Ano, trvá určitou dobu, než se vzhledem k inkubační době opatření projeví… Ale už dnes se přijatá opatření jeví jako prak na slona – opatření by měla šanci zabrat, kdyby nárůst případů nebyl tak dramaticky prudký,“ myslí si Matovič.

Zmiňuje také, že je zaznamenán extrémní růst až o 169 % vůči minulému pátku. A co podle něj bude dál?

„Co teď? Od ministra zdravotnictví očekávám bezodkladné svolání pandemické komise ještě v průběhu dnešního dne… A ministra vnitra požádám o svolání Ústředního krizového štábu na zítra. ÚKS ještě zítra musí přijmout rozhodnutí o nových ochranných opatřeních,“ dodal.

V neposlední řadě poznamenal, že věří, že „idioti jako Marián Kotleba či Robert Fico a spol. si alespoň v této mimořádné situaci uvědomí, že na jejich bludy a posměšky z roušek nyní doplatí desítky lidí životem“.

„Vás, kteří jste v posledních měsících uvěřili bludům o tom, jak se dusíme vlastním CO2 v rouškách, jak je covid-19 jen chřipečka, jak je to všechno jen snaha ovládnout svět, že Matovič straší jen proto, aby měl byznys z testování… Chci velmi pěkně poprosit, zkuste mi alespoň na pár týdnů věřit, že covid-19 je mimořádné ohrožení vašeho zdraví, životů vašich rodičů, slovenské ekonomiky a stejně tak i vašich příjmů, životní úrovně a vašich rodin,“ podotkl.

V závěru svého postu premiér vyzval ostatní k tomu, aby si uvědomili, že je covid-19 mimořádné onemocnění a podle toho se i chovali.

Nakonec poděkoval všem ostatním, že si uvědomují situaci a dodal, že teď jsou všichni na jedné lodi a jen společnou snahou a bojem mohou vyhrát.

O čem svědčí zapojení armády?

Za zmínku stojí i to, že Regionální úřady veřejného zdravotnictví (RÚVZ) posílí 267 vojáků. Po pátečním mimořádném jednání vlády, na němž tamní kabinet schválil pomoc Ozbrojených sil SR během odstraňování následků stavu nouze, to uvedl ministr zdravotnictví SR Marek Krajčí a ministr obrany SR Jaroslav Naď.

Ozbrojené síly SR budou pomáhat při odstraňování následků nouzového stavu. Vláda na svém mimořádném jednání v pátek souhlasila s vyčleněním do 1500 vojáků denně. Vojáci budou vyčleněni na základě požadavků ministra zdravotnictví na nezbytnou dobu a posílí regionální úřady veřejného zdravotnictví i vybraná zdravotnická zařízení. Opatření je termínováno do konce roku.

V souvislosti s tím bývalá šéfka resortu vnitra Denisa Saková, která je nyní nezařazenou poslankyní Národní rady SR za novou stranu Hlas-SD, uvedla, že nevnímá pozitivně to, že slovenská vláda tento týden rozhodla o nasazení příslušníků ozbrojených sil pro boj s pandemií koronaviru.

„Situace na Slovensku se premiérovi vymkla kontrole, jinak by nepovolal armádu,“ prohlásila v pátek na sociální síti bývalá ministryně Denisa Saková.

Dotyčná stejně tak zkritizovala i tón vyjádření předsedy vlády Matoviče na adresu obyvatel Oravy. „Matovič si bere na paškál Oravu, ale on a jeho ministři přes léto odpočívali a nepřipravili zemi na druhou vlnu. Běžní lidé nenesou odpovědnost za Slovensko, ale jen sami za sebe,“ poznamenala.

Saková rovněž uvedla, že moc dobře chápu, že opatření zasahují do našich životů a brzdí lidi v tom, aby si vychutnali důležité rodinné a společenské události. Nicméně si stojí za tím, že obcházet opatření odborníků není dobrým nápadem.

„Musíme se nyní rozhodovat správně a brát v úvahu riziko covidu,“ myslí si a dodává: „Prosím, překonejme společně toto období zodpovědně, abychom si to jednou nevyčítali. Společně zvládneme všechno.“