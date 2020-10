Blaha reaguje na covid-19 na Slovensku: Čaputová porušila veškeré morální zásady, musí se omluvit

Slovenský politik Ľuboš Blaha se na sociální síti zaměřil na to, že ne vždy je vše tak, jak se na první pohled zdá. Tentokrát přišla řeč opět na prezidentu SR Zuzanu Čaputovou, která dle něj „káže vodu a pije víno“, pokud je o koronavirus a dodržování opatření. Co tím měl člen Směru-SD na mysli?

Covid sem, covid tam

Blaha se snažil svým sledujícím nastínit, co dělá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, když vypnou kamery. Hned v úvodu vyzval všechny, aby si vzpomněli na srdceryvný vzkaz prezidentky, která v televizi se slzami na krajíčku vyzývala občany, aby byli zodpovědní a ohleduplní.

„Slovensko bylo dojatější než Helena Růžičková, když se dívala Angeliku. „Miluj mě, Nikolas,“ je jen slabý odvar, když si pustíte paní prezidentku. Ještě teď se mi třese hlas, když si na ten doják vzpomenu,“ dodal.

Poté se zaměřil na to, co však Čaputová doopravdy dělá, když to veřejnost nevidí. Tím ale dle svých slov neměl na mysli jen to, jak prezidentka již po pár dnech porušila všechny morální zásady a šla řečnit mezi tisícovku lidí na Globsec. „Protože přesně takové papalášské signály je potřeba vysílat veřejnosti. Horních deset tisíc si může dělat, co chce, pravidla jsou pro plebs,“ poznamenal.

„Mimochodem, zábava pokračovala i po desáté v noci, kdy naše milovaná vláda zakazuje jakoukoliv zábavu, protože jsme neposlouchali a bylo zapotřebí nám dát zaracha. Na party naštěstí nenašli prezidentku, ale návštěvníky chaty, kterou paní prezidentka společně s dcerou pronajímá. To víte, když jde o byznys, netřeba dodržovat pravidla,“ vysvětlil.

To ale dle politika nebylo ani zdaleka vše. Hned druhý den poté, co paní prezidentka pokračovala ve svém svébytném boji s pandemií, TV JOJ zjistila, že uprostřed týdne se na její chatě konala divoká party, až tam sousedé museli volat policii.

Poté si neodpustil ani následující poznámku: „Jaký covid? Jaká ohleduplnost? Jaká zodpovědnost? Co je komu po koroně, když se penízky hrnou. Kapitalismus je mocnější než covid. Tohle vzkazuje Zuzana Čaputová Slovensku – když se vypne kamera.“

Netradiční reakce policie…

Ještě vtipnější je ale to, jak dle Blahy na celou věc reagovala slovenská policie. Když jí totiž volala média, zda tam posílali hlídku, zatloukala jako malé dítě. „Prý ne. Že o ničem nevědí. Nic se nestalo, nic neexistuje. O čem to mluvíte?“ objasnil situaci Blaha.

Politik vzápětí dodal, že pohotový soused, který policii zavolal, si naštěstí usvědčující rozhovor nahrál, a tak policie nakonec přiznala, že tam hlídku poslala.

„A pak už to přiznala i prezidentka. I její dcera. A všechno se provalilo. Jak statečné!“ podotkl politik a doplnil: „Já jen, že když už Slovákům lže i policie, aby zakamuflovala prezidentčin skandál, tak je to další fantastický signál pro veřejnost.“

„Ale když se vám někde náhodou sesune rouška pod nos, tak vám nasolíme pokutu, že se z toho půl roku nevzpamatujete. Jsem zvědavý, jakou pokutu udělili rodině Čaputových za divokou party v Pezinku,“ poznamenal.

Co lidem vadí?

Politik tak zdůrazňuje, že tamní policie, která si dokonce zřídila stránku, kde upozorňuje na hoaxy a pronásleduje lidi za jiné názory, šíří lži a zatlouká pravdu. A pokusil se srovnat nesrovnatelné.

V neposlední řadě se člen Směru zaměřil na to, co lidem ze všeho nejvíc na této krizi lidem vadí. Podle něj je to právě pokrytectví.

„Kážou vodu, pijí víno. Premiér Matovič neměl roušku ani na svatbě, ani s Tichanovskou – ale jiným nadává do idiotů. Prezidentka Čaputová šla na masovou konferenci Globsec, jako by se nechumelilo. A na její chatě se organizují vášnivé noční mejdany. Toto má být ten výkvět Slovenska. Ten vzor. Ten příklad pro všechny. Divíte se, že toho lidé mají už plné zuby?“ ptá se.

Závěrem pak politik zmínil, že si myslí, že Čaputová dluží Slovensku vysvětlení a omluvu.

„Tento váš týden byl jeden z nejfalešnějších ve vašem životě, paní prezidentko – co tak požádat Slováky o prominutí? Abych zacitoval klasičku – buďme k sobě zodpovědní a ohleduplní, paní Čaputová,“ napsal na konci svého příspěvku.