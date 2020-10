Na Slovensku přibylo přes tisíc nakažených. Matovič varuje před českou cestou. Co vyčítá svému koaličnímu partnerovi?

Za minulou sobotu na Slovensku přibylo 1 054 lidí s onemocněním covid-19 a bylo provedeno 8 959 testů. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví.

V nemocnicích je aktuálně 388 lidí s novým koronavirem nebo s podezřením na něj. Oproti předchozímu dni přibylo 78 vyléčených lidí, přičemž celkem 5 631 lidí už covid-19 překonalo.

Celkový počet pozitivně testovaných je nyní 19 851, zatímco počet potvrzených úmrtí se nezměnil – stále jich je 61. Dále je nyní na Slovensku celkem 14 159 aktivních případů onemocnění.

Slovenský premiér Igor Matovič po rychlém nárůstu počtu nakažených uvedl, že úřady přijmou velmi přísná opatření.

Podle premiéra jde Slovensko v případě koronavirové pandemie stejnou cestou jako Česká republika.

„Musíme se bránit jako společenství zodpovědných lidí. To, co dnes vidíme, je obraz toho, jak jsme se chovali před dvěma týdny,“ dodal předseda slovenské vlády s tím, že počet infikovaných novým druhem koronaviru bude v nejbližších dnech výrazně růst.

Omezení pohybu lidí na Dušičky

Podle webu hnonline.sk budou od příštího týdne na Slovensku uzavřeny střední školy, restaurace, plovárny, wellness a fitness centra. V případě restaurací by měl být povolený pouze prodej v rámci výdejního okénka. Opatření se dotknou také veřejných shromáždění, kterých se může účastnit maximálně šest lidí.

Krizový štáb rovněž debatoval i o omezení pohybu lidí na Dušičky. Ministr zdravotnictví Marek Krajčí potvrdil, že je to jedna z možností jak bojovat proti koronaviru. Premiér již dříve naznačil, že by se lidé na hroby mohli dostat až o pár týdnů později. Zesnulí jim to prý odpustí, uvedl premiér.

„To, co pan premiér řekl, je pravda a myslíme si, že ty blížící se Dušičky by určitě neměly být takovými standardními Dušičkami, a musíme myslet na to, že není odpovědné se setkávat, a to je jedno z opatření, které nyní rozebíráme, zda je dobré, aby se lidé vůbec setkávali – a v jakém počtu,“ uvedl Krajčí v pořadu Na tělo na TV Markíza.

Školy od pondělí přecházejí na distanční online vzdělávání

Jedním z prvních opatření krizového štábu je zavření středních škol pro prezenční výuku. Opatření budou platit od pondělí až do odvolání.

Rozkol ve vládní koalici kvůli omezením

Mateřské a základní školy nechce ministr školství Branislav Gröhling zavírat, chce je co nejdéle udržet v chodu, proto zatím zůstávají fungovat tak jako dosud. Školní jídelny také budou zatím fungovat dosavadním způsobem.

Šéf SaS Richard Sulík se během dnešního jednání vlády dostal do sporu s premiérem Igorem Matovičem. Důvodem jsou přísná opatření navržená Pandemickou komisí.

Jednání krizového štábu označil za komplikované.

„Důrazně nesouhlasíme s uzavřením restaurací. Nevidíme důvod zavírat fitness centra. Překvapilo mě, že žádný z odborníků nemá data. Nevíme, kolik lidí se nakazilo v posilovně, restauraci či divadle,“ řekl Sulík.

Dodal, že v případě, že se provozy zavřou, bude stát hledat kompenzaci. Ta však nemůže pokrýt všechny ztráty. Podle Sulíka navíc může zavření provozů tyto firmy definitivně zlikvidovat.

„Řekl jsem vám, co jsem potřeboval,“ uvedl Sulík a k dalším otázkám novinářů uvedl, že zasedání je neveřejné. On osobně z něj odešel a nechal tam svoji poradkyni Janu Kiššovou.

Matovič v reakci na to na sociální síti napsal, že existují lidé, kteří ani v obzvláště obtížné situaci nevědí, jak se chovat jako odpovědní politici.

„Přestože mají povinnost být na Ústředním krizovém štábu, přijdou tam na chvíli, neposlechnou si argumenty… V pohodě si odejdou na obídek, ačkoli konec zasedání nejdůležitějšího krizového štábu je v nedohlednu… A jdou si opět hrát na ty hodné před médii jako během první vlny,“ reagoval premiér na slova Sulíka.

„To si opravdu nedokážeme uvědomit, že primitivní útoky v médiích na lidi z Pandemické komise a Ústředního krizového štábu (ještě během jeho zasedání) výrazně snižují šanci, že lidé budou následně ochranná opatření dodržovat? To si opravdu neuvědomujeme, že na to lidé doplatí životy?“ pokračoval Matovič.

Situace se ještě více vyostřila poté, co Sulík komentoval Matovičův status.

„Igore, Pandemická komise, která nemá základní data o tom, kolik lidí se kde nakazilo, jen střílí od pásu a přesně tomu odpovídaly i dnešní zprávy,“ napsal Sulík.

„Kdyby sis aspoň našel chvíli času… A z těch 6 hodin by jsi tam aspoň chvíli byl…,“ reagoval Matovič.