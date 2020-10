Covid-19 otřásá celou zemí, ale i slovenskou vládou: Matovič zaútočil na koaličního partnera. A jak to v zemi vypadá?

Slovenskému premiérovi se nelíbí, že Sulík jako člověk, který údajně v krizovém štábu strávil nejméně času, „mudruje a pošpiňuje“ odborníky, kteří podle premiéra o opatřeních jednali jedenáct hodin.

„Nebyl schopen v takto kritické situaci ustoupit ze svého komfortu… Nemá žádné morální právo takovým způsobem očerňovat špičkové odborníky,“ uvedl Matovič.

„Je to z jeho strany sabotáž opravdu mimořádně důležitých opatření, která nás mají chránit před tím, abychom zcela uzavřeli zemi a aby zde zbytečně umíraly stovky lidí,“ řekl a dodal: „V takové situaci se vést na Kotlebově vlně je mimořádně nezodpovědné.“

Dle slovenského předsedy vlády jsou navíc všichni v koalici „zděšeni“ chováním Richarda Sulíka, a on sám dokonce mluví o „sabotáži“.

V neposlední řadě by se dle premiéra měli ve straně SaS zamyslet a najít důstojnějšího reprezentanta, který tuto stranu povede.

„Já bych byl rád, aby si v SaS uklidili uvnitř, aby se sami zkalibrovali a zjistili, že teď není čas na to si nahánět procenta,“ podotkl.

Závěrem dodal, že ministři za SaS přítomní na jednání krizového štábu nevetovali opatření, které kritizoval Sulík. Při hlasování se jen zdrželi.

Sulík k věci

Předseda SaS Richard Sulík mimo jiné zareagoval na Matovičova slova o tom, že se ministři za SaS na krizovém štábu nevyslovili proti navrhovaným opatřením. Podle něj to není podstatné, protože rozhodovací pravomoc má až Vláda SR. A právě na ní budou dle něj ministři za SaS hlasovat proti opatřením, které Sulík kritizoval.

Stejně tak šéf SaS zopakoval, že nevidí důvod k plošnému uzavírání restauračních zařízení a fitness center. „Budeme rozhodovat na vládě. Tam budeme proti,“ podotkl.

Navíc vysvětlil, proč odešel z nedělního jednání Ústředního krizového štábu. „Data nejsou, to rozhodování není racionální, a proto jsem odešel,“ objasnil.

Následně ministr hospodářství přiznal, že kompetentní osoby v létě neučinily vše potřebné pro to, aby se zabránilo šíření covidu-19 v druhé vlně.

„Musím říci, že jsme promarnili léto. Já jsem na vládě opakovaně navrhoval, abychom v době, kdy byl klid, zajistili důslednou kontrolu na hranicích,“ poznamenal.

Koronavirus na Slovensku

A jak to vlastně v zemi vypadá, pokud jde o koronavirus? Podle posledních údajů na Slovensku v neděli 11. října přibylo 504 nakažených novým koronavirem, přičemž mezi pozitivně testovanými bylo 256 žen a 248 mužů ve věku od 1 roku do 89 let. Laboratoře v ten den otestovaly 3 998 vzorků. Celkový počet pozitivně testovaných tak stoupl na 20 355 a od začátku vypuknutí koronaviru se na Slovensku udělalo 552 447 laboratorních testů.

Nejvíce pozitivně testovaných bylo zaznamenáno v Prešovském kraji (127), následoval Košický kraj (121), Bratislavský (80), Trenčínský (73), Žilinský (50), Trnavský (31), Banskobystrický (14) a Nitranský (8).

V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 393 lidí s onemocněním covid-19 nebo s podezřením na něj. Na JIP je 12 osob a podporu umělé plicní ventilace potřebuje 36 lidí.

Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci vyléčilo dalších 400 pacientů, a tak onemocnění překonalo 6031 osob. Počet potvrzených úmrtí je 61 a aktivních případů onemocnění je u našich sousedů aktuálně 14 263.

Nová opatření

Vzhledem k tomu, že se situace v zemi nelepší, museli naši sousedé přitvrdit. Nově se tak objevila informace o tom, že tamní policie budea dávat pokuty bez napomenutí. V relaci Rádia Expres Braňo Závodský Naživo to uvedl předseda vlády Igor Matovič.

Ve vysílání zaznělo, že pokuty budou odstupňovány podle toho, na jak rizikovém místě došlo k porušení nařízení.

„Nejdůležitější kontroloři jsme my všichni ostatní,“ dodal Matovič.

Kromě toho od čtvrtka 15. října začnou platit nová opatření pro celé Slovensko, s výjimkou distančního vzdělávání středoškoláků, které platí již od pondělí 12. října. Více jsme o změnách informovali zde.