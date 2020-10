Gól do vlastní branky: Soročinová poukázala na průšvih Matoviče

To, co je ale na tom všem podle Soročinové nejvíce zajímavé, je především vtipný příspěvek premiéra, který zveřejnil včera. Sdílel totiž obrázek, který demonstruje, jak lze rychle otestovat úroveň IQ člověka, respektive udělat tzv. rychlotest IQ. Na obrázku lze vidět tři nakreslené mužské tváře, z nichž každá má na sobě nasazenou roušku, jenže různým způsobem. Z toho pak vyplývá, že člověk, který rošuku nosí podle pravidel, má vysoké IQ, ten, kdo si jí nezakrývá nos, bude mít nižší úroveň inteligence a ten, kdo ji nechá jen na bradě, dopadne v takovém testu ještě hůř.

Jak ale poukázala Soročinová, premiér Matovič na sobě často vůbec nemá žádnou roušku, čímž tak nechtěně naznačil, že by ani neměl šanci tímto rychlotestem projít.

„Hmm… Jak by se tomuto řeklo ve sportovní terminologii? Že by gól do vlastní branky?“ ptala se řečnicky politička.

Ale, i když mají podobné postřehy sloužit především jako vtip, následná reakce sledujících Soročinové příliš veselá nebyla. Uživatelé totiž vyjadřovali své emoce pojmy typu „schizofrenie“ nebo „absurdita“. A kromě smíchu tak zažívali i smutné pocity.

„Bohužel už to není ani směšné. Bylo by, kdyby to byl šašek v cirkuse, ale na tomto šaškovi závisí osud Slováků,“ napsal jeden komentující.

„A já mám poslouchat a nosit náhubek, že?! Ten debil mi chléb nedává, abych ho poslouchala,“ zuřila jiná uživatelka.

Epidemiologická situace na Slovensku

V souvislosti s nárůstem případů nákazy koronavirem nového typu na Slovensku oznámila Pandemická komise v neděli nová omezující opatření, z nichž některá vstoupila v platnost již dnes.

Zástupci SaS však vystoupili proti.

Podle posledních údajů na Slovensku v neděli 11. října přibylo 504 nakažených novým koronavirem, přičemž mezi pozitivně testovanými bylo 256 žen a 248 mužů ve věku od 1 roku do 89 let. Laboratoře v ten den otestovaly 3 998 vzorků. Celkový počet pozitivně testovaných tak stoupl na 20 355 a od začátku vypuknutí koronaviru se na Slovensku udělalo 552 447 laboratorních testů.

Nejvíce pozitivně testovaných bylo zaznamenáno v Prešovském kraji (127), následoval Košický kraj (121), Bratislavský (80), Trenčínský (73), Žilinský (50), Trnavský (31), Banskobystrický (14) a Nitranský (8).

V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 393 lidí s onemocněním covid-19 nebo s podezřením na něj. Na JIP je 12 osob a podporu umělé plicní ventilace potřebuje 36 lidí.

Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci vyléčilo dalších 400 pacientů, a tak onemocnění překonalo 6031 osob. Počet potvrzených úmrtí je 61 a aktivních případů onemocnění je u našich sousedů aktuálně 14 263.

Slovenský premiér Igor Matovič po rychlém nárůstu počtu nakažených uvedl, že úřady přijmou velmi přísná opatření. Podle něj jde Slovensko v případě koronavirové pandemie stejnou cestou jako Česká republika.

„Musíme se bránit jako společenství zodpovědných lidí. To, co dnes vidíme, je obraz toho, jak jsme se chovali před dvěma týdny,“ dodal předseda slovenské vlády s tím, že počet infikovaných novým druhem koronaviru bude v nejbližších dnech výrazně růst.

Kromě toho od čtvrtka 15. října začnou platit nová opatření pro celé Slovensko, s výjimkou distančního vzdělávání středoškoláků, které platí již od pondělí 12. října. Více jsme o změnách informovali zde.