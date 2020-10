Šéf ĽSNS Marian Kotleba byl odsouzen na čtyři roky a čtyři měsíce za propagaci nacismu. Chce se ale odvolat

Podle daného soudu se Kotleba měl propagace rasismu dopustit jako předseda Banskobystrického kraje, a to rozdáváním šeků v hodnotě 1488 eur (více než přes 40 00 Kč) sociálně slabším rodinám. Vše začalo v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici.

Nicméně, vyšetřovatelé se shodli na tom, že čísla 14 a 88 jsou známá a používaná v extremistické symbolice. Čtrnáctka má odkazovat na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, jež v překladu zní: „Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí.“ Číslo osm má pak zase představovat osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH. To je přitom považováno za zkrácený tvar nacistického pozdravu Heil Hitler. Kromě toho byl tento zmiňovaný finanční dar předán v den výročí fašistického Slovenského státu.

Navíc, svědek Peter Demjan, který peníze od Kotleby dostal, předložil darovací smlouvu, na níž dle soudu nebyla jako dárce uvedena strana ĽSNS, ale sám Kotleba. I to podle soudu významně zpochybňuje verzi obhajoby, podle které se mělo jednat o sbírku strany.

„Vyplynulo z ní (darovací smlouvy, pozn. red.), že dárcem nebyla politická strana, ale obžalovaný Marian Kotleba, v čemž soud vidí ve významné míře zpochybnění obhajoby v tom, že se mělo jednat o sbírku peněz,“ uvedla soudkyně Ružena Sabová..

Soud tak dospěl k závěru, že se dotyčný dopustil propagace nacismu, který je považován za ideologii směřující k potlačení práv a svobod. Navíc tento čin páchal veřejně, dodala soudkyně.

Bylo tedy rozhodnuto, že se Kotleba odsuzuje k trestu odnětí svobody na čtyři roky a čtyři měsíce. Měl by být zařazen do ústavu pro výkon trestu s minimálním stupněm ostrahy. Do vězení však ještě nepůjde. Proti rozhodnutí Specializovaného trestního soudu se totiž může odvolat a v takovém případě bude rozhodovat Nejvyšší soud Slovenské republiky.

Zákon jsem neporušil, tvrdí Kotleba

„Z procesu jsem rozčarovaný a zklamaný. Očekával jsem, že stát bude dodržovat zákonnost procesu,“ řekl a celou obžalobu označil za vykonstruovanou: „Nikde v platné legislativě není napsáno, že byste se tím, že darujete rodině jakoukoliv částku zdaněných peněz, měli dopustit trestného činu.“

K věci se vyslovil i sám Kotleba, který se nechal slyšet, že se v procesu vůbec neprokázalo, že spáchal trestný čin.

Stejně tak si dotyčný myslí, že soud údajně několikrát porušil jeho práva na obhajobu. Zmiňme také to, že před Kotlebovou závěrečnou řečí Sabová přerušila řeč obhájce Petra Kupky, což Kotlebova obhajoba označila za zásah do jeho základních práv. Kupka mimo jiné v projevu jmenoval množství předmětů, které se prodávají za částku 14,88 a 1488. Šlo o různé textilní předměty, elektrotechniku a dárkové předměty.

Vzhledem k dění se Kotleba již nechal slyšet, že se proti rozsudku odvolá.

Jde o průlomové rozhodnutí

„Patnáct let po zrušení politické strany Slovenská pospolitost-národní strana se Slovenská republika konečně dočkala rozhodnutí proti vrcholnému představiteli extremismu. Pan Kotleba si trest zaslouží,“ myslí si Honz.

Kromě Kotleby se k případu vyjádřil také prokurátor Úřadu speciální prokuratury, Tomáš Honz, podle něhož je rozhodnutí soudu průlomové.

Ten toto rozhodnutí vnímá také jako vítězství všech slušných lidí na Slovensku.