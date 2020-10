Blaha reaguje na rozsudek Kotlebovi: Za vraždu podmínky a za číslo 4 roky natvrdo? Vždyť z ní dělají mučedníka!

Na začátku svého příspěvku na Facebooku Blaha poznamenal, že nejde obhajovat jakékoliv fašisty, jejich rasistická a nenávistná ideologie se mu z duše protiví. Uvedl, že se s Kotlebou „jako levičák filozoficky vášnivě rozcházejí“, nicméně vězení mu nepřeje.

Podle něj „nikdo v dějinách slovenské politiky nepomohl Kotlebovi tak, jak včerejším rozsudkem soudkyně Sabová“. Protože takovými kroky liberální politici z Kotleby dělají mučedníka, míní slovenský poslanec.

Dále politik věnoval pozornost trestu odnětí svobody, který byl stanoven na 4 roky a 4 měsíce.

Došlo i na prokurátora Tomáše Honza. Blaha připomněl, že v minulosti stíhal i lídra Směru Roberta Fica.

Podle slovenského poslance tady nejde o boj proti fašizmu, „jde o zastrašování politických odpůrců - levice i pravice“.