Hrnko, Kollár a Čarnogurský jsou zděšeni: Slovenští fotbalisté byli zmanipulováni, klekají si před aktivisty BLM

Fotbaloví reprezentanti Slovenska se minulý týden zúčastnili zápasu play-off o Ligu mistrů s Irskem. To, co ale fotbalisté učinili před začátkem utkání, vyvolalo bouřlivou reakci některých slovenských politiků. Na znak solidarity s protirasistickým hnutím Black Lives Matter totiž před zápasem poklekli, Proč to ale politici považují za velkou chybu?

K události se na svém Facebooku vyjádřil například předseda Národní rady SR Boris Kollár.

„Slovenští fotbaloví reprezentanti si před fotbalovým zápasem proti Irsku poklekli, aby tím vyjádřili znak úcty a podpory hnutí Black Lives Matter (BLM), které stojí za rasovými nepokoji a vyrabovanými obchody v USA,“ uvedl svůj příspěvek Kollár.

Dotyčnému tak přijde velmi zvláštní, že fotbalisté měli potřebu uctít tuto organizaci, když se jen nedávno distancovali od těch, kteří na stadionu vyvěsili transparent s textem White Lives Matter.

„Pokud se tedy fotbalisté chtějí plést do politiky, tak mohli podobné gesto udělat tehdy, kdy zabili našeho občana v Belgii. Tehdy by to dávalo nějaký smysl,“ myslí si Kollár.

Oni nevědí, co činí

Podle něj je navíc na Slovensku mnohem více možnosti, před kým lze pokleknout, pokud taková potřeba vznikne. „Jděte na Slavín, nebo na Duklu, tam jsou pohřbeni ti, kteří za to stojí,“ doporučil sportovcům Kollár.

Mnohem kategoričtější pohled na čin fotbalistů však představil místopředseda Slovenské národní strany (SNS) Anton Hrnko.

„To, co se stalo na fotbalovém stadionu před utkáním s Irskem, nelze hodnotit jinak než urážku předků a pošpinění hrobů těch našich krajanů, kteří byli v minulosti zotročeni právě těmi, před jejichž potomky se tito zmanipulovaní hráči (asi se obávající věčného vyloučení z reprezentace) klaněli,“ uvedl místopředseda SNS.

Myslí si, že se jejich předkové naopak téměř žádným způsobem nepodíleli na obchodu s otroky. „Ani v Africe, ani v Americe, možná v Evropě, ale ve velmi raném středověku, kdy prodávali do Byzantské říše své spoluobyvatele. Ale takové otroctví se vyskytovalo již ve starém Řecku,“ poznamenal Hrnko s tím, že po příchodu reformátora Solóna bylo veškeré prodávání spoluobčanů do otroctví zakázáno.

Politik pak upozornil na to, že naši předkové byli na druhou stranu velmi dobrým artiklem pro mnohé osmanské kupce, z nichž mnozí byli černochy.

„Ano, naši předkové byli významným artiklem osmanských begů a pašů, kteří přepadali naše území a odváděli z něj stovky, ba tisíce lidí do otroctví. A ti končili nejen v Cařihradě, ale často i hluboko v Africe. Během „rejdu“ Osmanů na západní Slovensko jen v roce 1530 odvlekli do otroctví okolo 20 000 lidí. A to byl jen začátek! Tyto „rejdy“ trvaly až do roku 1685, kdy byly z našeho území Osmané definitivně vytlačeni!“ uvedl Hrnko.

Politik v této souvislosti tedy nechápe, před kým se vůbec slovenští fotbalisté tak ponižovali.

„Pánové, Hamžíku, Hapale a všichni svazoví funkcionáři, kteří jste se dopustili urážky našich předků, zotročených předky těch, před kterými jste se klaněli, necítíte ostudu? Máte vůbec nějaké ponětí o slovenských dějinách? Nebo jste jen slepými mravenci, kteří jdou za mamonem bez ohledu na to, jakému „teleti“ se klaníte? Je mi z vás smutno!“ zakončil svůj post Hrnko.

Domnívá se však, že by jim to slovenští předkové měli odpustit. Vždyť oni nevědí, co činí, shrnul celou věc.

Imperialistický charakter Ameriky

Situaci neponechal bez povšimnutí ani bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský. I ten je totiž pevně přesvědčen, že si fotbalisté neměli na znak podpory amerického hnutí Black Lives Matter pokleknout.

„Hnutí BLM vzniklo v USA po zabití černého občana bílým policistou. Zabití bylo zřejmě překročením policejních oprávnění, ale stalo se v USA. Pokání Američanů je prý pokání za celou jejich otrokářskou a další černochů diskriminující minulost. Od té doby se účastníci BLM dopustili mnoha trestných činů proti bělochům,“ uvedl Čarnogurský základní informace o protirasistickém hnutí.

Slovensko však podle něj historicky nemá nic společného s tímto bojem, a proto by do něj nemělo zasahovat

„Černošské otroky, ani žádné jiné otroky, jsme neměli. Naši předkové se neúčastnili lovu na otroky v Africe. Černoši u nás nežijí. Pokleknutí na znak podpory BLM všude po světě ukazuje trvalý imperialistický charakter Ameriky. Ze svých problémů dělá problémy i jiných. Ať si je řeší sama,“ uzavřel celou věc Čarnogurský.