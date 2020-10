USA pomohou Slovensku v technologické oblasti: Obě země podepíší deklaraci o spolupráci v oblasti 5G sítí

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR jako předkladatel materiálu připomíná, že rozvoj moderních informačních technologií včetně sítí 5G je nezbytnou podmínkou dalšího technologického rozvoje a zajištění prosperity moderních společností, přičemž dynamický rozvoj v této oblasti nemá pouze technický, ale i strategický a bezpečnostní rozměr.

Ovlivňují 5G sítě lidské zdraví?

Deklarace vychází z příslušných dokumentů Evropské unie v oblasti podpory společného přístupu k bezpečnosti 5G sítí včetně Sdělení Evropské komise o „Bezpečném zavádění 5G v EU – Provedení souboru nástrojů“, které identifikují pravidla a požadavky na vybudování a spuštění bezpečných 5G sítí. Ministerstvo přibližuje, že obdobná společná prohlášení k bezpečnosti 5G sítí již podepsalo Česko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko.

Připomeňme, že teorie spiknutí o nebezpečí technologie 5G pro zdraví se začaly objevovat na internetu již od roku 2016. Vyskytovaly se především na fórech a na YouTube. V souvislosti s rozšířením koronaviru byla pak později instalace 5G věží spojena s nástupem choroby. Anonymní fóra, jako je například 4chan, vyzývala ke zničení vysílače.

Co se týče spojitosti s epidemií covidu-19, pak Sputnik se na toto téma ptal několika lékařů. Například podle profesora Nikolaje Žukova, vedoucího mezioborového onkologického oddělení Ústavu Dmitrije Rogačova, člena představenstva Ruské společnosti klinické onkologie, je instalace věží 5G sítí regulována na státní úrovni a před povolením jejich instalace se provádí bezpečnostní expertiza.

Akademik RAV Viktor Malejev, poradce ředitele Centrálního výzkumného ústavu epidemiologie Rospotrebnadzoru, zase uvedl, že koronavirus nemá s věžemi nic společného a jsou to všechno fantazie.

V roce 2014 Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že při používání mobilního telefonu nebylo zjištěno žádné poškození zdraví, ale společně s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny zařadila do kategorie „možných karcinogenů“ veškeré vysokofrekvenční záření, které zahrnuje mobilní signál. Tato kategorie však zahrnuje také marinovanou zeleninu. Zároveň se například alkohol dostal do potenciálně nebezpečnější kategorie.

K možnému ovlivnění zdraví se vyjádřil i dříve i Vladislav Mohamed Ali, zdravotnický ředitel servisu SberZdorovje. Rozvoj sítí 5G nijak neovlivní zdraví lidí, protože organismus se velmi dobře přizpůsobuje novým podmínkám životního prostředí, takto se přece vyvíjíme, uvedl.