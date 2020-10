„A to videjko s tou vaší angličtinou jste si sem nedal proč?” Matovič se pochlubil z Bruselu a lidé ho smetli

Zdá se, že videozáznam, který má premiér na sociální síti, nemá chybu.

„Jdu jednat o novém silnějším závazku Evropské unie, kde chceme za 10 let dosáhnout snížení emisí o 55 procent,“ prohlásil Matovič s tím, že je to správná debata a správný závazek.

Rovněž uvedl, že se bude jednat o tom, jakým způsobem toho lze dosáhnout a kdo to zaplatí.

„Pokud chceme být zelenějšími, musíme si položit odpovědnou otázkou, jestli životní prostředí nebudou znečišťovat země, které do Evropy dováží zboží vyráběné méně ekologicky,“ doplnil.

Příspěvek premiéra vyvolal negativní reakci, která mimo jiné byla vyvolány tím, že v médiích a na sociálních sítích se šíří podobné původní video c Matovičem v živém přenosu, tam ale předseda slovenské vlády již tak reprezentativně nevypadá.

V původním videu premiér v zápalu řeči hovořil o tom, co považuje za důležité poselství summitu, ale tady se mu nepodařilo verbálně „vybruslit“.

„Nebo, když my budeme za deset let zelenější pomalu než stromy, když to tak trošku odlehčím, a zároveň naši partneři si budou dělat z přírody nadále všechno, co je možné... můžu jít ještě jednou, či ne?“ začal se obracet mimo kameru politik.

Problém, kterého si všimli i ostatní zahraniční politici, byl v tom, že premiér natáčel živě, čehož si evidentně nevšiml.

Zjevně si nevšiml ani toho, že je na zahraniční půdě a používal stále slovenštinu, tak okamžitě přepnul na angličtinu, ale moc se mu to nepodařilo.

„Can I go one time, next time? Yeah? Či ne? ... No dobře, dám to asi kratší,“ konstatoval Matovič. Následně začalo několik minut zjišťování, zda kamera běží živě.

V momentě, kdy premiér zjistil že ano, neskrýval zklamání.

„Live? Oh, no ... It's live ...“ smutně konstatoval anglicky Matovič.

Performance v hodnocení politiků a nejen jich

Projev Matoviče s použitím angličtiny vyvolal rezonanci u politiků, kteří sdíleli video a poskytli svůj komentář.

„Nevíme, zda toto jednoduché chování Igora Matoviče z Trnavy potřebuje komentář. Bohužel, je to ostuda našeho Slovenska, a to před kamerami evropských televizi v přímém přenosu. Zde se ukazuje, že vykřikovat z opozice je lehké, horší je, když už přijde na lámání chleba v praxi. Trnavské nářečí asi v Bruselu neznají...“ napsal bývalý předseda NR SR Andrej Danko.

Své emoce neskrýval ani poslanec NR SR Ľuboš Blaha.

„Matovič udělal Slovensku další ostudu v Evropě. Podívejte se na toto video. Nejdříve se s chutí zasmějete tomu, jak je pomatený, jakou má směšnou angličtinu, jak se řehtá vlastní hlouposti... A pak vám přijde, že takto jistě se směje celá Evropa. Ne Matovičovi, ale premiérovi Slovenské republiky. Dojde vám, že toto nás reprezentuje ... A smích vás přejde. Náš hrdý národ, za který bojovali Štúr, Štefánik nebo Dubček, dnes v přímém přenosu ponižuje tento ... Ne, nedořeknu to. A ne, nechce se mi smát. Ono to bolí. Toto každého vlastence doslova bolí,“ vyslovil se Blaha.

Video „bez chyb“ od Matoviče vyvolalo stovky reakcí uživatelů, kteří rovněž upozornili na existenci původního videa s angličtinou.

„Tato verze je nuda ... Originál, nestříhaný live je zajímavější a každý na Slovensku se na to podívá. Ale aspoň každému se do hlavy dostane ekologie!“ vyjádřila se Dóra Smatrala.

„Namísto visení na FB byste si mohl raději sehnat nějaké doučování angličtiny. Nechci si ani představit, jak tam komunikujete face-to-face,“ doporučil Tomas Re.

„A to videjko s tou vaší angličtinou jste si sem nedal proč? Všechno zde dáváte jen to nejhlavnější a že neděláte ostudu celému Slovensku,“ poznamenala ironicky Michaela Krizanovic.

Další přidali ostřejší kritiku premiéra a poukázali na jiné úkoly.

„Proč sem dávat toto video a hrát si na šikovného, ​​když půl světa vidělo ten originál ... zkuste raději ‚bodylanguage‘, ten vám možná půjde lépe... jste parodie na premiéra, co status to ‚perla‘... Hlavně, že jste doma nechali Kluse za trest klečet v koutě na polínku,“ okomentovala Tatiana Milová.

„Radši kdyby si zabojoval za těch 7 mld. na odškodnění následků pandemie. Ale na co, že ... a brát si do Bruselu profi kameramany, aby ti udělali pěkné videjko, ale z trucu nechat doma lidi z vlády, to ano,“ napsal Kajo Mazak.