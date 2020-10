Schůzka s Merkelovou je dobrý začátek dne? Pro Matoviče sotva… Doporučili mu mluvit rusky

„Dnešní den jsem začal setkáním s kancléřkou Merkelovou. Slovensko a Německo jsou blízcí evropští partneři. Politicky i ekonomicky. Věříme, že jako současné předsednictvo najdou s Evropským parlamentem dobrý kompromis v otázce balíku evropského rozpočtu. Mají naši plnou podporu,“ sdělil politik na Facebooku.

Doplnil, že hodně mluvili o zvládání pandemie, která je pro všechny lídry top téma.

„Vývoj křivky je v každé zemi problémový. Včera podvečer jsme se všichni shodli, že jediný způsob, jak dostat situaci pod kontrolu, je omezování mobility a setkávání lidí ... přesně cesta, kterou jsme se i na Slovensku vydali,“ napsal.

Uživatelé sociální sítě si z Matoviče nelítostně utahovali.

„No, zde je názorně vidět, jak chrání svou rodinu. Bez roušky se setkává s kdekým a pak šup večer k rodině. Názorná ukázka, jak se to děla. Ostatní, tedy všichni, co tvoříme hodnoty, musíme být omezeni na pohybu,“ uvedl Martin Sklenička.

„Umím si představit ten dialog. Oba dva jste dali monolog a fotku do alba,“ napsala Judita Slopovská.

„Paní učitelka si předvolala žáčka. Ten zdvižený prst je příznačný,“ poznamenal Stanislav Šproho.

„Merkelová se kvůli Igorovi i slovensky naučila,“ zdůraznil Pajdo Pajdík.

V komentářích pro Matoviče nechybělo ani varování.

„Merkelka je pohroma pro Evropu, opatrně,“ upozornil Tibor Sza Lay.

Tuto zprávu již stihl okomentovat poslanec Národní rady Ľuboš Blaha.

„Premiér Igor Matovič se právě na sociální síti pochlubil, že dnešek začal jednáním s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Mě by jen zajímalo, jakou řečí mezi sebou komunikují? A společně se zbytkem Slovenska se po včerejšku modlím, aby to nebylo anglicky. Neboť, když dá pan premiér své ‚Can I go one time next time,‘ tak Angelu Merkelovou vynesou z místnosti se záchvaty smíchu. Go home, Igor, go home,“ stojí v příspěvku poslance.

Komentář Blahy nezůstal bez povšimnutí sledujících.

„Igorovi jde karta. Ale Merkelová bude mít výhodu, cokoli řekne, na vše jí odpoví yes,“ poznamenala Jana Slončíková.

„Možná rusky! Měl by si ještě ze školy pamatovat a Merklová umí rusky perfektně,“ vyslovila předpoklad Slavomira Levická.

„Pokud někdo ještě dosud nevěděl, kde je Slovensko, tak teď to budou vědět určitě všichni,“ ironizuje Hanuš Ka.

Připomeňme, že v médiích a na sociální síti se objevilo video, v němž slovenský premiér v zápalu řeči hovořil o tom, co považuje za důležité poselství summitu, ale tady se mu nepodařilo verbálně „vybruslit“.

„Nebo, když my budeme za deset let zelenější pomalu než stromy, když to tak trošku odlehčím, a zároveň naši partneři si budou dělat z přírody nadále všechno, co je možné... můžu jít ještě jednou, či ne?“ začal se obracet mimo kameru politik.

Problém, kterého si všimli i ostatní zahraniční politici, byl v tom, že premiér natáčel živě, čehož si evidentně nevšiml.

Zjevně si nevšiml ani toho, že je na zahraniční půdě a používal stále slovenštinu, tak okamžitě přepnul na angličtinu, ale moc se mu to nepodařilo.

„Can I go one time, next time? Yeah? Či ne? ... No dobře, dám to asi kratší,“ konstatoval Matovič. Následně začalo několik minut zjišťování, zda kamera běží živě.

V momentě, kdy premiér zjistil že ano, neskrýval zklamání.

„Live? Oh, no ... It's live ...“ smutně konstatoval anglicky Matovič.

Mezitím…Německo zařadilo Slovensko do seznamu rizikových zemí

Dnes bylo informováno o tom, že od soboty 17. října zařadilo Německo celé území Slovenské republiky mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu infekce covid-19.

Cestující přijíždějící do Německa z rizikových oblastí či států musí jít do karantény a absolvovat povinné testování nebo předložit negativní PCR test.

Tento test musí být proveden maximálně 48 hodin před vstupem do Německa.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR (MZVEZ SR) na své webové stránce.

Resort diplomacie dále přiblížil, že po příjezdu do Německa se cestující musí přihlásit na příslušném německém úřadě zdraví, který určí případnou potřebu dalšího testu.

Testování v Německu, provedené do 10 dnů po příjezdu, je bezplatné pro všechny cestující, včetně těch, kteří v Německu nejsou zdravotně pojištěni.