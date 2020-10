Matovič odhalil tajný plán: Chce otestovat celé Slovensko. V případě neúspěchu připustil demisi

Co se týče testování Slovenska, pak to se má podle slov Matoviče uskutečnit již příští víkend. Nejprve se mají protestovat okresy Námestovo, Dolný Kubín. Pokud budou stačit kapacity, pak ještě i Bardejov.

Hlavní testování se pak má provést za dva týdny. „Trochu mi trvalo, než jsem přesvědil i ostatní lidi, kteří s testy pracují, aby mi dali dobrozdání,“ uvedl premiér s tím, že předběžně oslovil ozbrojené síly, které jsou jediné schopné zorganizovat a zrealizovat tuto náročnou operaci.

„Obáváme se lidí, kteří nevěří na koronavirus a i přesto, že nosí roušky, popírají zavírání restaurací a další opatření. Ti jsou nejnebezpečnější, protože i když mají příznaky, nejdou k lékaři,“ pokračoval premiér s tím, že právě s touto částí obyvatel je nutné se vypořádat.

Využívání výhod

Podle něj by měla být odběrová místa tam, kde se konají volby, tedy ve volebních místnostech. Působilo by tam více než šest tisíc lidí včetně vojáků a policistů.

Připustil, že lidé, kteří se odmítnou dát otestovat, nebudou moci využívat některé sociální výhody, například pobírat dávky nebo daňové úlevy. Test by měl stát přibližně 4 eur s DPH. Přihlásily se čtyři firmy, nejnižší cena byla 3,90 eur.

Zatím Matovič neřekl, zda bude očkování povinné či ne. Obává se, že proti se může postavit koaliční partner a opět bude v zemi koaliční krize. Na organizování testování se má podílet 43 tisíc lidí. Termín testování by se měl překrývat právě s Dušičkami. Pokud někdo nebude v této době doma, může se zřejmě nechat otestovat v místě, kde se bude nacházet.

Zároveň chce mluvit i s představiteli církví. Chce totiž, aby vyzvali lidi, aby necestovali na hřbitovy a hroby svých blízkých po celém Slovensku.

Kromě jiného na tiskové konferenci připustil, že pokud by se plošné testování neuskutečnilo, podal by demisi.

Co se týče komentáře publicisty Juraje Hrabka, ten uvedl, že premiér má k dispozici mnohem relevantnější informace o vývoji druhé vlny nákazy novým koronavirem než veřejnost a jeho politické signály naznačují, že se obává mimořádně negativního vývoje.

Hledání viníka

„Jsem přesvědčen o tom, že premiér na základě těch informací, které my nemáme k dispozici, se snaží lidi připravit na to nejhorší. Protože už hledá viníky. Z hlediska politického tím viníkem bude Richard Sulík (SaS),“ uvedl ve středu v diskuzi na TASR TV.

Zdůraznil, že pokud je podle křivky růstu Slovensko skutečně pouze dva týdny za Českou republikou, jsou i dnešní opatření příliš slabá. „Tato opatření jsou poloopatřeními, pokud opravdu hrozí to, co hrozí v České republice. Mohou nárůst trochu ztlumit, ale rozhodně ho nezastaví,“ konstatoval.

„Tam (v ČR) jsou již opatření tak přísná, že pokud jim to nevyjde, opravdu jim už nezbude nic jiného, ​​jen zamknout celou zemi. A oni se na to i připravují. Vojáci staví polní nemocnice, neboť lůžka nebudou stačit. U nás žádné takové přípravy vidět nejsou,“ sdělil.

Proto by se na Slovensku měla podle něj již přijímat stejná opatření jako v Česku, tedy realizovat výstavbu polní nemocnice a úplné zavření škol s výjimkou prvního stupně základních škol.

Nutno podotknout, že ministr obrany Jaroslav Naď dnes uvedl, že na Slovensku je na plnění různých úkolů aktuálně nasazených 567 profesionálních vojáků v 28 nemocnicích, v 31 regionálních úřadech veřejného zdravotnictví a na 19 mobilních odběrových místech.

Polní nemocnice

Dále informoval, že Ozbrojené síly SR disponují přibližně 450 zdravotnickými pracovníky, kapacitami v rámci Centra výcviku Lešť a také jednou polní chirurgickou nemocnicí, která je primárně určena k léčení bojových zranění, polytraumat a dalších chirurgických výkonů.

„V rámci Centra výcviku Lešť bychom poskytli izolaci a zdravotní péči pro pacienty, kteří by měli určitý průběh onemocnění, a samozřejmě ty nejtěžší případy by zůstávaly v nemocnicích. Do takových alternativních řešení by šly primárně středně těžké případy,“ dodal.