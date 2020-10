Blaha naložil Matovičovi: Chce Slováky přeměnit na laboratorní myšky! Vyhrožuje? Lidé na testy nepůjdou!

Slovenský premiér Igor Matovič (za OĽaNO) v sobotu připustil, že podá demisi, pokud neuskuteční plošné testování Slováků na koronavirus. “Co si to dovoluje? Vyhrožuje pádem vlády?” reaguje poslanec Směru-SD Ľuboš Blaha.

“(Matovič) nechápe, že jeho odstoupení je snem drtivé většiny národa? Když řekne, že odstoupí, pokud lidé nepůjdou na testy, tak na testy nepůjde většina Slováků - už jen z principu,” píše na Facebook poslanec.

“Lidé cítí, že chce Slováky přeměnit na laboratorní myšky - jen aby překryl to, jak fatálně selhal v létě, když nepřipravil Slovensko na druhou vlnu. Slovenské zdravotnictví kvůli němu kolabuje a on chce odvracet pozornost megalomanské společenskými experimenty - chce lidi strašit armádou, chce je mobilizovat jako za války, chce je zbavovat svobody,” kritizuje politik premiéra.

“Jak si může dovolit za zády národa připravit celoplošné testování a pak ho vnucovat lidem, vyhrožovat, přikazovat? Takto přece demokracie nefunguje, takto fungují diktatury! Pokud by tam dnes stál skutečný lídr, tak by svolal všechny relevantní strany a snažil se najít celospolečenskou dohodu (…) Vláda selhala na plné čáře a předseda vlády má nulovou autoritu. Cokoliv řekne, lidé budou proti,” pokračuje.

“Je nezbytné, aby Matoviče stáhli z oběhu. Okamžitě. To by bylo to nejdůležitější proticovidové opatření. Celoplošné testování nic nevyřeší, dokud bude Matovič na čele státu,” dodal Blaha a na závěr svého příspěvku vyzval slovenského premiéra nestrašit lidi a odstoupit z funkce.

Během sobotní tiskové konference premiér Matovič avizoval plošné testování slovenského obyvatelstva na covid-19. Hlavní testování se pak má provést za dva týdny. Pokud by se plošné testování neuskutečnilo, mohl by Matovič podat demisi.

Ve svém projevu politik rovněž připustil, že lidé, kteří testování odmítnou, mohou přijít o některé sociální výhody, například dávky nebo daňové úlevy. Test by měl stát přibližně 4 euro s DPH. Přihlásily se čtyři firmy, nejnižší cena byla 3,90 euro.