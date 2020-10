Danko k protestům v Bratislavě: Matoviči, Kolláre a Sulíku, to je jen začátek vašeho konce

Danko na svém Facebooku umístil video z demonstrace, již se účastnili i fotbalový „ultras“. Připojil k němu komentář: „Pánové Matoviči, Kolláre a Sulíku gratuluji a mám pocit, že to je teprve začátek vašeho konce.“

Do Bratislavy se pomocí vlaků sjeli protestující z celého Slovenska. V čele průvodu šli fanoušci Slovanu Bratislava, směřovali od hlavního nádraží. Před slovenským úřadem vlády je čekala další skupina demonstrantů. Skandovali hesla proti vládě Igora Matoviče.

„Chceme svobodu, nikoli stále další omezující opatření. Matovičova vláda musí skončit,“ cituje portál Novinky jednoho z protestujících, jenž přijel do Bratislavy vlakem z Trnavy.

„Ne, tohle není Bělorusko“

Nepořádků před budovou slovenského úřadu vlády si všiml i politik Luboš Blaha.

„Ne, tohle nejsou záběry z Běloruska. To nepáchá „zlý“ Lukašenko. Toto je práce Igora Matoviče. Velkého demokrata,“ napsal na svém Facebooku. Svá slova doprovodil videem z akce, na které policie zasazovala proti demonstrujícím pomocí plynu a vodních děl. Politik přitom odsuzuje použití vodních děl proti protestujícím.

„Za osm let vlády Smeru žádná vodní děla. Ani při majdanu. Policie nikomu neskřivila ani vlásek. Ale hlavně, že my jsme ti zlí,“ uvedl a dodal: „Nyní je u moci slušnovláda a první, co dělá, jsou vodní děla na lidi. Ale hlavně, že oni jsou ti největší demokrati.“

Vládu Igora Matoviče označil za „násilníky“, kteří by se měli stydět za to, že chtějí poučovat o demokracii běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

„Každý, kdo na Slovensku proti svým občanům použil násilí, velmi rychle skončil. (…) To čeká i Matoviče. Za toto musí zaplatit. Tyran!“ uzavřel své vyjádření Luboš Blaha.

Protest

Proti protestujícím v Bratislavě zasahovali těžkooděnci slovenské policie. Ultras zapálili před úřadem vlády světlice a začali házet směrem na budovu petardy. Někteří lidé vylezli na bránu úřadu vlády a snažili se o její vylomení z pantů. Když začala praskat zeď, do níž je brána ukotvena, přišli na řadu policejní síly. Protestující na ně házeli kamení a lahve. Policie použila slzný plyn a vodní dělo.