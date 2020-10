Matovič zavádí policejní stát, varuje Blaha. Kdo s ním nesouhlasí, toho zmlátí policie a pustí na něj psy

Poslanec slovenské opoziční strany Směr-SD Ľuboš Blaha se tvrdě pustil do premiéra Igora Matoviče (OĽaNO) za sobotní policejní zásah proti demonstrantům. Podle něj v zemi zavádí diktátorské praktiky a obvinil liberální média z toho, že ho v tom podporují.

Pokud by policie použila slzný plyn a vodní děla proti protestujícím v době vlády Roberta Fica a ministra vnitra Roberta Kaliňáka, tak by liberální média ihned mluvila o policejním násilí a zavádění totality. V sobotu večer to napsal poslanec Ľuboš Blaha na svém Facebooku v reakci na tvrdý zásah slovenské policie proti demonstrantům, kteří před sídlem vlády vyjadřovali své rozhořčení nad vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

„Pokud by to udělal Robert Fico, TV Markíza by dávala reportáž z nemocnice, kde leží malé dítě, které zranila špatná Kaliňákova policie. Určitě by byly záběry na uplakanou tvář dítěte, vyzpovídali by lékaře, slzy, pláč, bylo by to dojemnější než Titanic, když šel Leonardo ke dnu,“ míní Blaha.

„Následující týden by v médiích vycházely titulky, jak Fico masakruje protesty a jak ubližuje malým dětem. Mluvilo by se o totalitě, mafii, brutalitě a policejním státě. Tak nějak by to dopadlo, kdyby nevládl Igor Matovič, ale Robert Fico,“ dodává dále opoziční poslanec.

Ačkoli byli mezi protestujícími fotbaloví ultras Slovanu Bratislava či členové a sympatizanti Lidové strany Naše Slovensko a vzduchem létali dýmovnice, dělobuchy, kameny i láhve, podle Blahy byl protest legitimní a policie využila přítomnosti skupiny extrémistů, aby celou akci tvrdě potlačila.

Blaha se zmínil, že mu psali jeho levicoví známí, kteří vyšli na protesty, aniž by byli rasisté či fašisti. „Nebyli tam kvůli fotbalovým fanouškům, byli tam, aby vyjádřili svůj protest proti Matovičově vládě, která ničí tento stát,“ vysvětluje.

„A jak to pojala média dnes? Zraněné dítě ani nezmínila, vždyť je to i tak odpovědnost rodičů. Všichni, co protestovali, byli zákonitě fašisté a chuligáni. A vlastně dobře jim tak – takové je třeba polévat, zavírat, mlátit a likvidovat,“ neskrývá své rozhořčení Blaha. „No jasně, všichni jsou fašisté, všichni jsou extrémisté, jen Matovič je ideál státníka.“

„Za měsíc – 17. 11. – budou matovičovci v čele s Budajem plakat, jaký byl komunistický režim násilný a brutální. Pusťte jim za měsíc video z dnešního protestu, jak tam vodním dělem zranili malé dítě a jak pustili na lidi psy. Ať každý ví, co je zač ta jejich svoboda a demokracie,“ dodává poslanec.

Podle něj podobným způsobem reagují všechny diktatury na světě. Pokud se proti nim protestuje, tak nespokojené občany ihned obviní z extremismu. Dnešní vláda proto nemá co vyčítat běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi a ani někdejšímu generálnímu tajemníkovi KSČ Miloši Jakešovi.

Blaha následně vyzval Matoviče k odstoupení.

„Pane předsedo vlády, po dnešním zákroku policie od vás žádám jen to, co vy žádáte od prezidenta Lukašenka v Bělorusku kvůli tamním zákrokům policie – jednoduše odstupte. Buďte chlap a odstupte. Od Roberta Fica byste to určitě požadovali,“ uzavřel Blaha.

Protesty na Slovensku

V čele sobotního protestu proti opatřením Matovičovy vlády se postavili fanoušci fotbalového Slovanu Bratislava. Někteří z nich se pokusili prolomit bránu na úřad vlády. V tu chvíli proti nim zasáhli policejní těžkooděnci. Následně propukla potyčka. Ze strany protestujících létaly dlažební kostky i láhve. Policie nasadila slzný plyn a vodní dělo.

„Každý, kdo hází na policii dlažební kostky, si vodní dělo zaslouží,“ reagoval na policejní zásah Matovič.

Na ministerstvu vnitra označili masové shromáždění v době pandemie za mimořádně nezodpovědnou.

„Je opravdu ubohé, že v době, kdy u nás znepokojivě narůstá počet nakažených koronavirem, je vyhlášen nouzový stav a zákaz shromažďování, se najdou lidé, kteří nic z toho nerespektují,“ uvedl ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO).