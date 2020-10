Plošné testování se připravovalo za zády prezidentky Čaputové. O testování ale věděla Merkelová

Jak píše slovenský portál Pravda, informaci o plošném testování měla ještě dříve než samotná prezidentka německá kancléřka Angela Merkelová, které se Matovič pochválil.

Zatímco v pátek ministr obrany Jaroslav Naď pouze vyzýval zdravotníky, aby se v této těžké situaci vrátili ze zahraničí domů, v sobotu premiér Igor Matovič vysvětlil, že zdravotníky Slovensko potřebuje, protože se chystá celoplošné a celoslovenské testování všech občanů. Výjimku budou mít zřejmě pouze děti do deseti let.

Ještě před nedělním zasedáním vlády Naď přiznal, že v posledních dnech obranu a ozbrojené síly intenzivně zaměstnává plánování největší logistické operace v novodobých dějinách Slovenska. Na Facebooku věnoval této situaci obsáhlý příspěvek.

„Nesmírně si vážím, že jsme získali důvěru od všech kolegů na vládě i od nejvyššího vedení státu. Je to důkaz toho, že ozbrojené síly jsou špičkoví profesionálové, kteří jsou připraveni vždy pomoci a poprat se i s nejtěžšími úkoly. A je to i vysvědčení za zvládnutí úkolů a maximální nasazení v první vlně pandemie,“ napsal.

Čaputová o ničem nevěděla

Nejvyšší vedení státu však zřejmě o utajovaném plánu vůbec nevědělo. Matovič byl na sobotní tiskové konferenci sám, sám oznamoval národu, co se chystá v celé zemi. Ačkoliv reakce jeho koaličních partnerů byly souhlasné, v podtónu bylo cítit, že o ničem nevěděli.

A tyto domněnky nakonec potvrdila i samotná Čaputová. „O tomto plánu vlády jsem nebyla dopředu informována. Vím jen to, co se dnes dozvěděla veřejnost z tiskové konference. Smysluplnost a proveditelnost plánu v této chvíli nejsem schopna zhodnotit a budu se nejdříve informovat na názor odborníků. Myslím si zároveň, že plán takového rozsahu by měl být oznámen způsobem, který nevyvolá více otázek, než poskytne odpovědí,“ konstatovala.

Matovič se pochlubil, že o tajné operaci vědělo jen patnáct lidí. Měla se tak eliminovat možnost, že se někdo přeřekne a informace se dostane do médií dříve, než ji oznámí on. Jinými slovy - dříve, než bude jasné, kdo bude dodávat antigenové testy.

Nutno podotknout, že ještě před Zuzanou Čaputovou se o plošném testování dozvěděla německá kancléřka Angela Merkelová. Matovič se tímto plánem totiž pochlubil v Bruselu nejen jí, ale i dalším lídrům. Veřejnosti pak Matovič tlumočil stanovisko kancléřky, že ji to zaujalo a pokud to Slovensku vyjde, zkušenosti využije i Německo.

Plošné testování na Slovensku

Připomeňme, že včera na tiskové konferenci oznámil Matovič svůj plán na plošné testování obyvatelstva na covid-19. Podle jeho slov má začít příští víkend, hlavní testování by mělo být pak za dva týdny.

Podle něj by měla být odběrová místa tam, kde se konají volby, tedy ve volebních místnostech. Působilo by tam více než šest tisíc lidí včetně vojáků a policistů.

Zatím Matovič neřekl, zda bude očkování povinné či ne. Obává se, že proti se může postavit koaliční partner a opět bude v zemi koaliční krize. Na organizování testování se má podílet 43 tisíc lidí. Termín testování by se měl překrývat právě s Dušičkami. Pokud někdo nebude v této době doma, může se zřejmě nechat otestovat v místě, kde se bude nacházet. Kromě jiného na tiskové konferenci připustil, že pokud by se plošné testování neuskutečnilo, podal by demisi.