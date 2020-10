Operace společná zodpovědnost na Slovensku: Armáda byla pověřena provést plošné testování

Ačkoliv hlavní testování má proběhnout až za dva týdny, již během příštího víkendu proběhne takzvané pilotní testování v okresech Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín na Oravě. Právě tam je totiž z epidemiologického hlediska situace nejhorší. Přidá se k nim i Bardejov na východě země.

Zmiňme, že pro plošné testování objednala země 13 milionů kusů antigenových testů. Ačkoliv jejich cena je nižší, jsou méně přesné. Toto plošné testování dostalo název Operace společná zodpovědnost.

„Na splnění toho úkolu nasadíme všechny dostupné vojáky a policisty,“ uvedl k věci slovenský ministr obrany Jaroslav Naď.

Premiér Matovič uvedl, že by byl velký úspěch, pokud by se plošného testování zúčastnilo 80 procent obyvatelstva. Dodal, že takové celoplošné otestování zvládne v zemi jen armáda.

Plošné otestování

Připomeňme, že včera na tiskové konferenci oznámil Matovič svůj plán na plošné testování obyvatelstva na covid-19. Podle jeho slov má začít příští víkend, hlavní testování by mělo být pak za dva týdny.

Podle něj by měla být odběrová místa tam, kde se konají volby, tedy ve volebních místnostech. Působilo by tam více než šest tisíc lidí včetně vojáků a policistů.

Na organizování testování se má podílet 43 tisíc lidí. Termín testování by se měl překrývat právě s Dušičkami. Pokud někdo nebude v této době doma, může se zřejmě nechat otestovat v místě, kde se bude nacházet. Kromě jiného na tiskové konferenci připustil, že pokud by se plošné testování neuskutečnilo, podal by demisi.

Za zmínku též stojí, že o tomto „tajném plánu“ vědělo podle Matoviče pouze 15 osob. Informací nedisponovala ani samotná prezidentka Zuzana Čaputová, jakožto velitelka Ozbrojených sil SR.

Co se týče případů covidu-19 na Slovensku, během včerejšího dne přibylo v zemi 1 567 nakažených. Celkový počet nemocných od začátku pandemie tak nyní činí 29 835 osob, z nichž 88 pacientů již nemoci podlehlo. Včera se přitom uzdravilo 62 osob a počet vyléčených pacientů tak dosáhl 7 359 zotavených.