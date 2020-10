Chmelár nekompromisně o Matovičovi: Dopouští se protiústavních kroků, ztrácí nad sebou kontrolu a škodí Slovensku

Slovenský historik a politický komentátor Eduard Chmelár už neunesl chování premiéra SR Igora Matoviče (OĽaNO) a vyjádřil se k němu na sociální síti. Podle něj se totiž předseda tamní vlády dopouští protiústavních kroků, ztrácí nad sebou kontrolu a jen škodí Slovensku. Co vedlo Chmelára k takovému názoru? A co dalšího prozradil?

Dle Chmelára je nejvyšší čas prohlásit, že styl politiky Igora Matoviče se stává nebezpečným pro ústavní systém a demokratický řád Slovenské republiky. Dodává také, že jeho prohlášení z minulého týdne překračují všechny meze, které mu vymezuje ústava.

Tichá válka s prezidentkou

Ve svém statusu na Facebooku se daný politik zmiňuje například o Matovičově pokračující tiché válce s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Podotýká totiž, že premiér při informování o plánu na celoplošné testování obyvatelstva obešel nejen hlavního hygienika a některé ministry, ale také právě hlavu státu.

„Dokonce i někteří vysoce postavení velitelé armády věděli více než prezidentka Čaputová. Igor Matovič to odůvodnil tím, že pokud chtějí zajistit nízkou cenu testů, museli tuto armádní operaci utajit, aby je nepředčila zahraniční konkurence,“ uvádí Chmelár a následně dodává, že takové vysvětlení nerozumí.

Podle něj jde totiž nejen o neslýchanou urážku hlavy státu, ale také zdůrazňuje, že prezidentka je hlavní velitelkou ozbrojených sil. Mimo to celou věc premiér „vykecal“ německé kancléřce Angele Merkelové na summitu EU v Bruselu a podle všeho i dalším evropským lídrům, jak poznamenává Chmelár.

„Co to má znamenat? Je to neskutečná ostuda, pokud se prezidentka Čaputová dozví z médií to, co už dva dny předtím věděla celá evropská politická špička,“ míní.

„Na to se obrátil na zaražené členy vlády a řekl: „Opravte mě, pokud se mýlím.“ K mému velké údivu jej kupodivu ani ministryně spravedlnosti, ani ministr obrany neopravili. Z nevědomosti, ze strachu nebo byli v šoku, co si to dovolil? Nevím, ale takové stanovisko Prezidentského paláce považuji za nepřiměřeně pasivní,“ myslí si o celé věci Chmelár.

To ale není zdaleka vše. Matovič celou tuto trapnou situaci podle politika „dorazil“ ještě tím, že na včerejší tiskové konferenci prohlásil, že prezidentka je pouze ceremoniální funkce, že nemusí být informována o každém kroku v armádě a že její pozice hlavní velitelky ozbrojených sil platí pouze tehdy, pokud je země ve válce . Tím tedy prezidentku opět ponížil.

Podle politika by se navíc měla bránit i sama prezidentka, konkrétně by měla rázně bránit výkon svých pravomocí.

„Mimochodem, je příznačné, že premiér se nepotřebuje radit o takových závažných věcech s hlavou státu, ale když se ho ptali, zda bude během Dušiček zakázáno cestovat do jiných okresů, odpověděl, že se o tom musí poradit s Konferencí biskupů Slovenska. Je to zvláštní, protože v ústavě nic o společném postupu s KBS není, o součinnosti nejvyšších státních orgánů však ano,“ připomněl dotyčný.

Udělejme si v tom jasno

Chmelár tedy vyzývá všechny, aby si v tom udělali jasno. Dokonce se za tímto účelem odkazoval i na zákon, který ve svém statusu také zmínil.

„Prezidentka Slovenské republiky je podle čl. 102, odst. 1, pís. k Ústavy SR hlavní velitelkou ozbrojených sil. Ne v době války, ne u mimořádné příležitosti, ale od inaugurace až do konce svého funkčního období. A v žádném případě to není jen funkce formální, neboť podle § 7 odst. 3 zákona č. 321/2002 Sb. O ozbrojených silách SR prezidentka vydává vojenské rozkazy ozbrojeným silám, schvaluje a vydává základní vojenské řády a má mnoho jiných pravomocí, ale protože hlavním prostředkem velení ozbrojeným silám je vydávání vojenských rozkazů, právě tato pravomoc prezidenta SR jako hlavního velitele ozbrojených sil je postavena na první místo,“ snažil se osvětlit situaci Chmelár.

Podle něj je už druhá věc to, jak aktivně prezidentka k využívání svých ústavních pravomocí přistupuje. Vše výše zmíněné ale může.

„Jak vidíme, při nízkém počtu příslušníků Ozbrojených sil SR mohou být pravomoci hlavy státu při personálním zabezpečení celoplošného testování naprosto klíčové. Její obcházení je proto nejen nevychovaností, ale fatálním selháním jednoho z nejvyšších ústavních činitelů a hanbou pro celý stát (pokud vezmeme v potaz neznalost Ústavy SR),“ myslí si politik.

Podotýká také, že je pro ně však v této souvislosti důležitý ústavní zákon č. 227/2002 Sb. O bezpečnosti státu v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu. Podle čl. 5, odst. 4 totiž může prezident republiky (na návrh vlády) v době nouzového stavu a) nařídit výkon mimořádné služby profesionálním vojákům, vojákům v záloze povolaným na pravidelné cvičení nebo k plnění úkolů ozbrojených sil a vojákům dobrovolné vojenské přípravy b) povolat k výkonu mimořádné služby vojáky v záloze.

Podle Chmelára to ale nevrhá dobré světlo ani na samotnou prezidentku, protože ta by měla v této situaci otevřeně vystoupit a připomenout premiérovi své postavení a své pravomoci.

„Je to přesně o tom, na co jsem už vícekrát upozorňoval: tady už nestačí moralizující apely, ona je v tomto případě představitelka výkonné moci. Měla by ji uplatňovat a nenechat se zatlačit do kouta,“ dodal.

Matovičovo vystoupení v televizi

Co však Chmelár považuje za ještě větší nehoráznost, je premiérovo vystoupení v pořadu Na tělo na TV Markíza.

„Myslel jsem si, že špatně slyším, když Igor Matovič řekl, že ti, kteří nepůjdou na test na koronavirus, budou mít sníženou zdravotní péči,“ podotkl a citoval Matovičova slova: „Proč bychom neudělali rozdíl mezi zodpovědnými a nezodpovědnými lidmi? Ti, co si řeknou „salám, párky“, tak i stát bude vůči nim přistupovat „salám, párky“.“

Po takovém prohlášení prý Chmelár zůstal v šoku. Matovičova slova totiž nepovažuje jen za výhrůžky na úrovni gangstera, které jsou nedůstojné úřadu předsedy vlády, ale především je to bez jakékoliv debaty protiústavní.

„Já opravdu nevím, jestli premiér jen testuje, kam až může zajít při pokusu odebrat lidem jejich práva zaručená ústavou, nebo je to jen další důkaz jeho neznalosti základních právních předpisů. Ale v obou případech je to katastrofální zpráva o stavu republiky, kterou řídí absolutní diletanti,“ poznamenal.

„Po začátku relace přišel (předseda vlády) do prostoru, kde hosté na obrazovce běžně sledují její průběh. Když Peter Žiga v pořadu řekl: „Za celoplošným testováním může být i odvedení pozornosti od nevydařené pomoci lidem a premiérovy PR.“ Matovič vykřikl: „Idiot, je to idiot, hajzl jeden.“ Obrátil se na mě: „Vy jste tady s ním? Vyřiďte mu, že je idiot.“ Začal se nervózně procházet před režií a po slovech Petra Žigy z TV, kterými zpochybnil dostatečnou účinnost plánovaných testů (před časem to udělal i sám Igor Matovič a potvrdili to opakovaně vědci), následoval další výkřik: „Že se nestydí šířit takové kotlebovské řeči.“ A přitvrdil: „Postavit ke zdi a zastřelit!“ Následoval sugestivní pohled na mě a slova: „Nestydíte se pracovat za mafiánské peníze?“

Pro lepší dokreslení celé situace, kdo vládne Slovensku , se Chmelár rozhodl ještě podělit o příhodu ze zákulisí relace. Asistent poslance Petra Žigy (Hlas-SD) Maroš Stano se totiž na sociální síti podělil o následující příběh:

V této souvislosti Chmelár poukázal na to, že by si premiér SR měl v první řadě uvědomit jednu věc, a sice, že asistenty poslanců platí Národní rada Slovenské republiky – čili dostávají stejné státní peníze jako on. Tedy nikoli mafiánské, ale z daní tamních lidí.

„Přátelé, kam tohle až zajde? Jsem pamětníkem – ať už jako novinář nebo jako politický analytik – všech slovenských premiérů, ale takhle se nechoval nikdo, ani Vladimír Mečiar. Tohle jsou vážné osobnostní poruchy, pokud se člověk v takové funkci zpráva autokraticky a ztrácí nad sebou kontrolu. V první řadě by si to však měli uvědomit členové vládní koalice. Protože, pokud to nebudou řešit a budou se ho bát jako na včerejší tiskové konferenci, pak bude celý stát pociťovat ještě tvrdší následky,“ uzavřel své povídání Chmelár.