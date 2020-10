Řádění koronaviru na Slovensku: Ministr zahraničí je v karanténě, Čaputová chce svolat bezpečnostní radu

V neděli slovenská vláda na mimořádném zasedání schválila návrh na celoplošné testování obyvatel Slovenska starších deseti let. K tomu plánují vyčlenit osm tisíc vojáků. K hlavní části testování dojde v období od 30. října do 1. listopadu a od 6. do 8. listopadu.

Na sobotní tiskové konferenci Matovič uvedl, že o jeho záměru vědělo pouze jeho nejbližší okolí. Prezidenta Zuzana Čaputová, která je podle ústavy nejvyšší velitelkou ozbrojených sil, se o tom dozvěděla až z médií. Přitom o svém záměru Matovič mluvil s německou kancléřkou Angelou Merkelovou již minulý týden. Podle premiéra má být prezidentka v podobných situacích informována pouze v případě války.

„Dnes ráno jsem navrhla svolání Rady bezpečnosti státu v souvislosti se záměrem vlády provést plošné testování. Bude mě zajímat nejen propracovanost konceptu, ale i stav příprav na plošné testování. Zejména to, zda je takové testování realizovatelné bez negativního dopadu na poskytování zdravotní péče pacientům, protože si plošné testování vyžádá nemalý počet zdravotníků. Důležité jsou i analýzy, zda je takovou operaci možné zrealizovat bez rizika nákazy na testovacích místech. Mému názoru musí předcházet poznání,“ oznámila na Facebooku.

Ceremoniální loutka

V této souvislosti Čaputová navrhla svolání bezpečnostní rady státu, na které chce vědět detaily plánu.

Ještě v sobotu Čaputová upozornila, že po Matovičově tiskové konferenci se objevilo více otázek než odpovědí. Premiér v pondělí na Facebooku potvrdil, že na úterý svolává radu bezpečnosti. Podle slovenských zákonů má prezident právo navrhnout svolání bezpečnostní rady a účastnit se jejího zasedání.

Počínání Matoviče, který prezidentku neinformoval o svém záměru, zkritizoval například opoziční poslanec Ľuboš Blaha (Směr-SD).

„Uvědomujete si, že ještě nikdo tak neponížil prezidentku Slovenské republiky jako vy dnes v přímém přenosu? Udělat z velitelky ozbrojených sil ceremoniální loutku, kterou ani není třeba předem oznámit, že armáda bude celoplošně testovat celou populaci - to tu ještě nebylo. Jste na sebe hrdý?“ vzkázal Blaha na Facebooku.

Nová čísla a Korčok v karanténě

Během neděle na Slovensku přibylo 860 nových případů koronaviru. Na covid-19 umřelo čtyři lidi. Celkový počet úmrtí tak stoupl na 92. Nemoc nyní prodělává 23 067 lidí. V nemocnicích je hospitalizováno 638 pacientů, z nich má covid-19 potvrzeno 532 osob. Na jednotce intenzivní péče je 21 pacientů a na plícní ventilaci je 51 lidí.

Za celou dobu bylo na Slovensku odhaleno 30 695 pozitivních případů koronaviru a bylo provedeno 622 032 laboratorních testů.

V pondělí slovenská média oznámila, že ministr zahraničí Ivan Korčok se nachází v karanténě. Pro agenturu SITA to potvrdil ředitel tiskového odboru Juraj Tomaga. Minulý týden se ministr vrátil ze zasedání šéfů diplomacie EU v Lucembursku. Ministři z Belgie a Rukouska byli později testováni pozitivně na koronavirus.