Slovenští učitelé věří konspiracím kolem covidu: Téměř třetina si myslí, že nás chtějí očkováním očipovat

Učitelé na Slovensku jsou nespokojeni s tím, jak vláda zvládá koronovirus. Mnozí z nich si dokonce myslí, že nový virus SARS-CoV-2 byl vytvořen v laboratoři a záměrně vypuštěn do světa. Pomocí vakcíny nám mají údajně implantovat čip. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus.

Celkem 62 % dotázaných učitelů se domnívá, že slovenská vláda Igora Matoviče (OĽaNO) současnou situaci s koronavirem nezvládá. Polovina z nich si dokonce myslí, že vláda o epidemiologické situaci v zemi neinformuje pravdivě. Polovině učitelů se také nelíbí to, jak vláda zvládla první vlnu koronaviru.

Průzkum provedla agentura Focus, na objednávku mimoparlamentní strany Spolu, a Evropská lidová strana (EPP) v Evropském parlamentu mezi učiteli druhého stupně základních škol. Celkem bylo mezi 25. září a 4. říjnem dotázáno 518 učitelů.

„Boj s pandemií určitě není snadná záležitost. O to více je třeba, aby do této nejistoty vstupovala vláda srozumitelně,“ podotkl Hipš. „Nespokojenost se týká zabezpečení hlasových a datových služeb pro učitelský sbor. Drtivá většina učitelů si náklady musela hradit ze svých vlastních zdrojů,“ poukazuje dále politik na problémy s distanční výukou.

Podle předsedy strany Spolu Juraje Hipše za tyto výsledky může to, že vláda není schopna pravidelně a včasně oznamovat připravovaná opatření.

Zhruba 50 % učitelů nedůvěřuje vládě, že o covidu-19 poskytuje pravdivé informace. Namísto toho mnozí důvěřují konspiračním teoriím. Až 39 % učitelů věří, že pravidelné nošení roušek způsobuje negativní zdravotní důsledky.

Podle 31 % učitelů koronavirus vznikl přirozenou cestou, avšak téměř stejný počet (30 %) se domnívá, že byl uměle vytvořen v laboratoři, odkud byl záměrně vypuštěn do světa. O procento méně učitelů si myslí, že z laboratoře unikl náhodně.

Až 44 % učitelů základních škol se domnívá, že covid-19 je pouhým chřipkovým onemocněním a 31 % dotázaných se obává, že očkování je přípravou na čipování lidí.

Situace na Slovensku

Koronavirus nyní prodělává 23 067 Slováků, z toho 860 infikovaných odhalily testy v neděli. Celkem umřelo 92 lidí. Za celou dobu bylo na Slovensku odhaleno 30 695 pozitivních případů koronaviru a bylo provedeno 622 032 laboratorních testů.

„Máme jinou možnost? Nedělat nic a čekat, až se lidem projeví příznaky, nakazí další a nemocnice to nebudou zvládat? A pak se už opravdu bude zavírat všechno. Myslím, že plošné testování bude důležité hlavně pro školy, učitele, žáky, zaměstnance nemocnic a všech lidí, kteří nedělají z domu a přicházejí do kontaktu s jinými,“ napsal k rozhodnutí ministr školství Branislav Gröhling (SaS).

V neděli vláda na mimořádném zasedání schválila návrh na celoplošné testování obyvatel starších deseti let. K hlavní části testování dojde v období od 30. října do 1. listopadu a od 6. do 8. listopadu.