Je rozpad vládní koalice na Slovensku na dohled? Fico přišel se závažným varováním

Předseda opoziční strany Směr-SD Robert Fico prohlásil, že to, co na Slovensku dělá Richard Sulík, je cestou k rozbití vládní koalice. Dotyčný to uvedl v souvislosti s postojem Sulíka a jeho účastí na sobotním protestu proti aktuálním opatřením zavedeným kvůli pandemii nového koronaviru. Co dalšího zaznělo?