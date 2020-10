Harabin bije na poplach: Grázl Matovič nastoluje vojensko-policejní diktaturu a zavádí už i její konkrétní praktiky

Připomeňme, že na konci minulého týdne premiér Slovenské republiky Igor Matovič na tiskové konferenci uvedl, že se připravuje plošné testování obyvatelstva na covid-19. Podle jeho slov má začít příští víkend, hlavní testování by mělo být pak za dva týdny. Test by měl stát přibližně čtyři eura s DPH. Přihlásily se čtyři firmy, nejnižší cena byla 3,90 eur. Dodal, že by měla být odběrová místa tam, kde se konají volby, tedy ve volebních místnostech. Působilo by tam více než šest tisíc lidí, včetně vojáků a policistů.

Harabin uvádí, že zapojení armády do takové akce je v rozporu s ústavním zákonem č. 227/2002 Sb. o bezpečnosti státu i v době nouzového stavu, který má přednost před zákony (§ 5 odst. 4 / „V době nouzového stavu může pouze prezident na návrh vlády (písm. a) nařídit výkon mimořádné služby profesionálním vojákům“).

Lídr strany Vlast ve svém projevu rovněž zpochybnil účinnost avizovaného testu.

„Matovič na tiskové konferenci bombasticky představil antigenní výtěrový test. Richard Kollár, odborník v této oblasti, mu ale odkazuje, že jeho antigenové testy nejsou určeny pro bezpříznakové obyvatele. Příbalové letáky těchto testů upozorňují, že tento test je vhodný pouze pro testování pacientů již s příznaky onemocnění covidem-19,“ poznamenal.

Připomněl dále slova premiéra, že lidé, kteří se odmítnou dát otestovat, nebudou moci využívat některé sociální výhody, například pobírat dávky nebo daňové úlevy. A to Harabin považuje za opravdovou vyhrůžku a porušení ústavního práva.

„Pachatel čili Matovič, už nyní neoprávněně nutí jiného starého a také zdravého člověka, aby něco konal, opominul nebo trpěl v důsledku existence hmotné nouze nebo tísni,“ dodává.

„Neskutečně pokud se někdo nedá otestovat, tak ztratí nárok na komplexní zdravotní péči, kterou má garantovanou v čl. 40 Ústavy,“ uvedl a obrátil se na adresu Matoviče, že za trestný čin nátlaku ve smyslu § 192 odst. 1), 4) písm. d) trestního zákona za krizové situace může dostat až doživotí.

Vyjádřil se rovněž k potlačení sobotních protestů v Bratislavě, uvedl, že šlo o omezování základních lidských práv a svobod.

„Proto mu pouze připomínám čl. 32 Ústavy: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod uvedených v této ústavě, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny,“ uvádí.

Na konci svého příspěvku vyzval lidi, aby se nebáli a využívali své základní lidská práva a svobody zaručené Ústavou SR.