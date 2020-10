Harabin podal trestní oznámení na slovenského premiéra Matoviče. Hyenisticky zastrašuje bezbranné lidi, tvrdí

Harabin sdílel zprávu na své facebookové stránce. Zkritizoval v ní Kovačikovou, Čenteše, Šantu, Žilinku, Remetu, Honze a Hrivnáka za krytí „zjevného zločinu Matoviče“.

„Včera 21. října 2020 jsem doručil trestní oznámení na Igora Matoviče na Generální prokuraturu za trestný čin nátlaku podle § 192 od 1, 4) (d) trestního zákoníku,“ napsal právník.

Podle jeho slov úřadující generální prokurátorka, ale také všech šest prokurátorů nominovaných do voleb nového generálního prokurátora mají úřední povinnosti (ex offo) stíhat trestnou činnost jakéhokoliv pachatele, i kdyby to byl Igor Matovič, zatím tak ani jeden z nich to nečiní.

„Za co vlastně doposud berou plat (na základě námi zaplacených daní), když ani neplní banální a základní právní povinnosti spojené s výkonem jejich funkce?“ kritizoval Harabin.

Uvádí, že Matovič se tohoto zločinu dopustil pomocí hromadných sdělovacích prostředků a „hyenisticky zastrašoval bezbranné lidi“.

Podle něho ani generální prokurátorka, ani ostatní prokurátoři nemají odvahu, silný charakter a profesní způsobilost, aby potrestali premiéra.

„Nebo se těchto šest kandidátů chce politicky protlačit na post generálního prokurátora? V právním státu by již museli dobrovolně rezignovat na své současné funkce,“ míní.

Podle něho, ať už bude zvolen kdokoliv z nich, nebude nikdy ochráncem práva obyčejných lidí, ale bude sloužit a chránit pozici Matoviče a jeho týmu, kteří ho zvolili.

Matovič nastoluje vojensko-policejní diktaturu a zavádí už i její konkrétní praktiky

Psychické vydírání a zastrašování doprovázejí kroky slovenského premiéra Igora Matoviče k vyřešení situace s pandemií nového typu koronaviru v zemi. Takto celou situaci kolem avizovaného plošného testování vidí lídr strany Vlast Harabin. Ve svém video prohlášení uvedl, že občané mají ústavní právo odmítnout vládní plán.

Na konci minulého týdne premiér Slovenské republiky Igor Matovič na tiskové konferenci uvedl, že se připravuje plošné testování obyvatelstva na covid-19. Podle jeho slov má začít příští víkend, hlavní testování by mělo být pak za dva týdny. Test by měl stát přibližně čtyři eura s DPH. Přihlásily se čtyři firmy, nejnižší cena byla 3,90 eur. Dodal, že by měla být odběrová místa tam, kde se konají volby, tedy ve volebních místnostech. Působilo by tam více než šest tisíc lidí, včetně vojáků a policistů.

Harabin uvádí, že zapojení armády do takové akce je v rozporu s ústavním zákonem č. 227/2002 Sb. o bezpečnosti státu i v době nouzového stavu, který má přednost před zákony (§ 5 odst. 4 / „V době nouzového stavu může pouze prezident na návrh vlády (písm. a) nařídit výkon mimořádné služby profesionálním vojákům“).

Připomněl dále slova premiéra, že lidé, kteří se odmítnou dát otestovat, nebudou moci využívat některé sociální výhody, například pobírat dávky nebo daňové úlevy. A to Harabin považuje za opravdovou vyhrůžku a porušení ústavního práva.

„Neskutečně pokud se někdo nedá otestovat, tak ztratí nárok na komplexní zdravotní péči, kterou má garantovanou v čl. 40 Ústavy,“ uvedl a obrátil se na adresu Matoviče, že za trestný čin nátlaku ve smyslu § 192 odst. 1), 4) písm. d) trestního zákona za krizové situace může dostat až doživotí.