„Táhneme za jeden provaz.“ Slováci zareagovali na prosbu předsedy vlády Matoviče

„Prosba… v těchto dnech pandemická komise, Ústřední krizový štáb stejně jako vláda činíme nejtěžší rozhodnutí v dějinách samostatné Slovenské republiky,“ uvedl na začátku svého vyjádření na sociálních sítích slovenský premiér.

Následně řekl, že pro zemi je důležité, aby národ alespoň na několik dní odložil neshody a sváry točící se kolem koronaviru.

„Mimořádně by nám, lidem dobré vůle na Slovensku a veřejnému zájmu pomohlo, kdyby každý, kdo si nutkavě potřebuje právě teď bouchnout a mudrovat, odložil tyto aktivity alespoň o několik nejkritičtějších dní,“ napsal Igor Matovič.

V závěru svého vyjádření uvedl příklad, jak mohou lidé pomoci.

„Když se tito lidé rozhodnou místo vytváření dusné atmosféry pomoci, doporučuji několik aktivit: (…) Přihlásit se jako dobrovolník do některého z 5 tisíc odběrových týmů,“ prohlásil a dodal, že tím lidé v praxi dokážou, že „to se Slovenskem myslí skutečně dobře“.

Reakce čtenářů

Toto vyjádření Igora Matoviče na sociálních sítích vyvolalo velkou reakci jeho sledujících.

„Táhneme s vámi za jeden provaz, ať to bude jakékoli rozhodnutí,“ prohlásil uživatel jménem Vlado a Danka Vráblovi.

„Nikdo by nechtěl být v situaci, ve které jste nyní právě vy. Proto by nikdo neměl mudrovat na internetu a dělat ze sebe odborníka, ale radši pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba,“ uvedl Nikki Plintovovič.

„Pane premiére, držím vám palce,“ napsala Mária Em.

Našli se i tací, kteří Matoviče za jeho slova kritizovali.

„Ještě tě to Igore nepřešlo? Lidé dobré vůle ještě existují, jen se obávám, že tvoje chování je o ni připravilo… Tak Igore klid a už ten iracionální nápad konečně vzdej (o testování celé země – red.),“ napsal v reakci na slova slovenského premiéra uživatel Peter Nosko.

„Jste neschopný. Vy víte. My vidíme,“ uvedl Daniel Martínez-Guillén.