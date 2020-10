Na Slovensku řádí „uragán Igor“. Rafaj spočítal všechny změny v postojích premiéra Matoviče

Na začátku píše, že premiér opět změnil kurz, jelikož to, co platilo z jeho úst včera, již neplatí. „Premiér dnes opět měnil kurz. To, co platilo z jeho úst včera, neplatí, podobně jako to, co platilo v březnu, neplatilo už v dubnu, atd. Ten uragán, co proti Slovákům podle něj ,silně fouká‘, se však nejmenuje covid ani nezodpovědnost, ale uragán Igor, jehož žene energie neschopnosti…“ napsal.

Podle jeho slov ukazují výroky a rozhodnutí na to, že jediný vítr, který fouká a všechno mění ze dne na den, je především v premiérově hlavě. Zdůraznil, že předseda vlády momentálně pochybuje i o svém „posledním vynálezu“ – celoplošném testování. Podle Matoviče to totiž nebude stačit.

„A tak nás připravuje na vypnutí země (lockdown). Otázka lidí je, proč a na základě čeho se rozhodl nakoupit 13 mil antigenových rychlotestů (které chtěl v březnu hodit do Dunaje, neboť jsou ,na nic‘), pokud bude tak nebo tak domácí vězení celého národa? Kdo ponese odpovědnost za vyhozených (tak nebo tak) 43 mil eur jisté trnavské firmě, která měla mít v době výběrového řízení dokonce nedoplatky vůči státu? Kde se najednou poděla principiálnost ,antizlodějů‘ a kritika schránkových firem z rodinného domu?“ ptá se Rafaj.

„Takže potom už je jen jeho vysněné vypnutí se zákazem. A samozřejmě hození viny na ,nezodpovědné‘... Tento další truc experiment pokusného génia vyjde naši ekonomiku na 2 mld eur škod jen za třítýdenní celoplošnou karanténu,“ konstatuje.

Podle Rafaje by Matovič takový byznys v opozici označil jistě za „mafiánskou a oligarchickou okrádačku“. Míní, že i kdyby se nechala otestovat polovina až 2/3 populace, pak při úspěšnosti 30 procent odhalení pozitivity a 2 procent chybovosti, je to stále málo na podchycení přenašečů.

Podle jeho mínění Matovič zřejmě pochopil, že v politice končí a že toto má být jeho premiéra spojená s derniérou. „A přitom za ty vyhozené 2 miliardy jsme mohli koupit asi 6 tisíc špičkových plicních ventilátorů (asi 350 000 eur) nebo až 160 tisíc těch nejlevnějších (asi 12 500 eur). To by jistě pokrylo tlak pacientů i při nejhorším scénáři,“ dodal.

Uvedl, že Matovič ale zřejmě potřebuje strašáka a nejde mu primárně o to, aby se lidé vyléčili.

„Někdo potřebuje strašáka a bude ho živit, aby narostl a aby on při něm vypadal jako Igor, udatný bohatýr z Trnavy,“ míní.

Covid-19 na Slovensku

Na Slovensku se momentálně potýkají s rostoucími případy nových nákaz covidem-19. Během včerejšku přibylo 1728 nových prokázaných případů onemocnění. Provedlo se provést 9365 testů. Celkem v zemi na nemoc zemřelo 115 osob a 8763 se jich z nemoci vyléčilo.

V této souvislosti oznámil před pár dny premiér Matovič plán otestovat celou populaci na Slovensku. Den na to však uvedl, že projekt celoplošného testování, na kterém doposud trval, není ještě jistý. Odborníci mohou totiž rozhodnout, že opatření není dostatečné a ve hře tak bude lockdown.

„Pokud se ukáže, že celoplošné testování nejsme právně schopni zrealizovat a budeme před rozhodnutím, buď testování, nebo uzamčení, bude tendence jít do lockdownu,“ prohlásil premiér země.