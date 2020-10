Na Slovensku byla přijata další opatření: V zemi platí zákaz vycházení

Od soboty 24. října do neděle 1. listopadu bude na celém Slovensku platit zákaz vycházení s výjimkou cest na testy, do práce a zajištění nezbytných potřeb či pobytu v přírodě v okrese bydliště. V nejzasaženějších okresech Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov budou platit přísnější pravidla.

Premiér Igor Matovič o tom informoval po čtvrtečním jednání Ústředního krizového štábu SR a vlády. Vysvětlil, že v nejpostiženějších regionech budou moci lidé využívat výjimky ze zákazu vycházení pouze v případě, že budou mít negativní výsledek PCR testu nebo antigenového testu. Kromě toho nesmí být starší než z 23. října. Na zbytku Slovenska není potřebný. Podle šéfa kabinetu šlo o nejtěžší rozhodování v historii samostatného Slovenska.

Plošné testování

Zákaz vycházení mimo bydliště nebude podle výjimek platit v době od 1.00 do 5:00. Stejně tak v případě cesty na testování, do zaměstnání, doprovodu dítěte do školy, návštěvy nejbližších potravin, lékárny, lékaře či péče o blízkou osobu. Výjimku má i péče o vlastní hospodářská zvířata, venčení společenských zvířat do 100 metrů od bydliště. Lze jít také na pohřeb, poštu, do banky, pojišťovny, čistírny, autoservisu, jakož i na čerpací stanici pohonných hmot.

Premiér potvrdil, že v okresech Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Oravě a v okrese Bardejov v pátek 23. října začne pilotní testování na nový koronavirus. Následující dva víkendy bude i plošné testování na ostatním území SR.

V rámci omezení mobility se od pondělí 26. října bude vyučovat distančně i na druhém stupni základních škol, a to do 27. listopadu. První stupeň ZŠ zatím může fungovat normálně, vyučování se nezastavuje ani v mateřských školách a jeslích.

„Pokud bude situace příznivá, v pondělí 30. listopadu by se měli žáci vrátit do škol,“ uvedl slovenský ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Branislav Gröhling (SaS) na sociální síti s tím, že pokud se situace nezlepší, bude se pokračovat v distanční výuce.

Doplnil, že od pondělí 26. října přejdou všechny vysoké školy na distanční vzdělávání na celý zimní semestr. Žáci středních škol nadále pokračují v distanční výuce.

Po čtvrtečním zasedání Ústředního krizového štábu sdělil několik slov i premiér země Igor Matovič. Podle jeho slov dnes štáb definitivně potvrdil, že v okresech Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Oravě a v okrese Bardejov se v pátek (23. října) v 8:00 začne pilotní testování na nový koronavirus. Následující dva víkendy bude pak plošné testování na zbytku území SR.

Lockdown na Slovensku

Řekl, že je to jediná cesta, jak se vyhnout totálnímu lockdownu. „Věřte mi, není jiná cesta, než se vyhnout tomu, co by přineslo nepředstavitelné ekonomické škody,“ upozornil. Věří, že se národ semkne. „Naše soudržnost je jediná šance, jak zvládnout boj proti neviditelnému nepříteli,“ uvedl.

Místopředsedkyně vlády a ministryně investic, regionálního rozvoje a informatizace Veronika Remišová vysvětlila, že plošné testování je další nástroj, kterým země bude moci zabránit šíření pandemie a dostat se do normálu. Ocenila všechny, kteří se na akci budou podílet.

Místopředseda vlády SR a ministr hospodářství Richard Sulík řekl, že omezení vycházení na jeden týden je nejméně špatné ze všech špatných a bolestných řešení, které by vláda musela přijmout.

„Důležité je, že dojde pouze k dočasnému omezení ekonomiky, je to velmi cenná dohoda při pohledu na čísla, která vykazuje pandemie,“ dodal.

Ministr obrany SR Jaroslav Naď uvedl, že v souvislosti s pátečním začátkem pilotního testování se ještě v těchto chvílích dolaďují detaily. „Budeme v pátek připraveni, ale bylo by hloupé tvrdit, že všechno bude na sto procent. Prosím, buďme tolerantní, buďme vstřícní,“ poprosil.