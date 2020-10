„Ale tentokrát už budou žádat vaši hlavu.“ Matovič dostal řadu doporučení a varování

„Je totiž přímo neuvěřitelné, jak jste v rekordně (to slovo máte rád) rychlém čase dokázal sjednotit slovenskou společnost – proti sobě. Od sametové revoluce jsem nezažil situaci, kdy tak souzněla pravice s levicí, konzervativci s liberály, staří s mladými, západ s východem jako v těchto dobách, kdy nám předvádíte absurdní divadlo s tragickými následky,“ píše Chmelár.

Současně autor uznal, že souhlasí s nezbytností přísných protiepidemiologických opatření. Není na straně těch, kteří věří, že koronavirus je chřipka nebo, že dokonce neexistuje.

Historik vyslovil přesvědčení, že většina lidí už chápe vážnost situace ve slovenských nemocnicích, která se dramaticky mění ze dne na den.

„To, co je však zlobí, uráží a mate, je váš způsob komunikace, nedostatek informací, vaše neschopnost vysvětlit lidem, co se děje, stanovit jasná pravidla a neměnit je z hodiny na hodinu nebo alespoň ze dne na den. To, co je rozhořčuje, jsou vaše nesystematické nápady, které jste nekonzultoval s odborníky, které stavíte před hotovou věc – proto už s vámi odmítají chodit na tiskovky, protože se za vás stydí,“ zkritizoval Chmelár Matoviče.

Připomněl, že odborníci slovenskému premiérovi jednoznačně a jednomyslně navrhovali okamžité tvrdé uzavření.

„Přesto, že tyto postoje opřeli o hrozivé až hororové exaktní údaje a trendy, vstoupili jste jim do toho i s Richardem Sulíkem neodborně a politicky,“ pokračoval ve své kritice.

Analytik konstatoval, že se tvrdému lockdownu Slovensko nakonec nevyhne, jen to bude s horšími následky.

Poté vytkl premiérovi, že už stihl mít konflikt s každým: nejen s opozicí, ale i s koaličními partnery, prezidentkou, lékaři. Navíc uráží samotné občany.

„Jak chcete sjednotit Slovensko v těžké chvíli, když všem jen nadáváte? Nikdy se vám nepodaří stmelit společnost, pokud ve vás nenabude důvěru,“ zdůraznil.

Jak na to

V této souvislosti Chmelár přichází s řadou doporučení.

„V první řadě začněte omluvou. Pokorně se omluvte občanům Slovenské republiky, že jste je urážel, zaváděl a zbaběle na ně svaloval vinu,“ uvedl.

Dále autor odsoudil Matoviče za slova na adresu zdravotních sester, které pracují v Rakousku. Podle premiéra jim šlo o výdělek a neměly by problémy, kdyby zůstaly doma.

„Že se nestydíte. Že vás hanba nefackuje. Ty ženy odloučené od vlastních rodin nejezdí do Rakouska za zábavou, ale proto, že ze svých mizerných platů u nás doma nedokáží uživit vlastní děti. Vy jste jim tento týden ještě snížil minimální mzdu,“ pokračuje ve svých obviněních Chmelár.

Vyzval, aby předseda vlády přestal lhát lidem do očí a vymlouvat se na jiné.

„Za nezvládnutí situace nemůže ani opozice, ani prezidentka, ani zdravotní sestry, ani lékaři, ani vaši kritici z akademických kruhů, ale jen vy sám. Pokud nedokážete převzít odpovědnost a jít příkladem, nejste lídr. Převzít odpovědnost neznamená, že to tu řídíte, ale že za své chybné rozhodnutí umíte nést následky,“ uvedl.

Navzdory oblíbenému Matovičovu slovu „plán“ Chmelár dodnes nevidí v jeho řízení žádná systematická opatření, pouze splašené reakce na vznikající problémy a chaos.

„Nakonec jste včera poprvé veřejně přiznal, že situaci už nemáte pod kontrolou. A i když to nerad posloucháte: za toto nese konkrétní zodpovědnost váš neschopný ministr zdravotnictví Marek Krajčí,“ podotkl.

Zde publicista odkázal na lékaře, kteří už v polovině srpna varovali, že epidemiologická situace se znepokojivě zhoršuje a virus se šíří hlavně na svatbách.

„Pamatujete, co jste jim tehdy odpověděl? Prý je třeba dát šanci nevěstám, aby si užily svatby. Ano, bylo to jen několik dní poté, co jste na jedné z nich byl i vy – bez roušky. A vy máte v sobě tolik drzosti, abyste to svaloval na jiné? Vy, který vodu kážete a víno pijete?“ dotazuje se Chmelár.

Analytik přichází i s děsivou odpovědí pro premiéra.

„Přijde čas, kdy karanténa skončí, kdy lidé opustí své domovy, vyjdou do ulic a vše vám spočítají,“ varoval.

Udělal to schválně?

Chmelár se domnívá, že „celoplošné testování“ je jen dalším projevem Matovičovy improvizace až zoufalství.

„Je to chytání motýlů do rybářské sítě. Jsme obětí vaší neschopnosti obhájit nákup testů jinak než trváním na megalomanské akci, o které už předem víte, že je nesmyslná,“ argumentuje svůj názor autor.

Doplnil, že místní samosprávy stále nemají dostatek potřebných informací, vládne tam velká nejistota až nervozita a celý tento nákladný experiment považuje za nezodpovědné hazardování se zdravím a životy lidí.

V příspěvku analytika nechybí ani vysvětlení postupů slovenského premiéra.

„Vytvořil jste absurdní až šílený svět, ve kterém lidé budou moci chodit ven pouze po půlnoci jako upíři a podnikatelé sice mohou otevřít své obchody, ale nikoho do nich nepustíte. Tvrdím, že jste to udělal schválně, aby stát nemusel platit kompenzaci zaměstnavatelem a zaměstnancem. To je vysloveně podlý čin,“ uvedl.

Jako protiklad uvedl Českou republikг, kde firmám, kterým Babišova vláda přikázala zavřít provoz, stát proplatí celé mzdy i s odvody.

A pak se vrátil k problematice ministerstva zdravotnictví.

„Přiznejte odpovědnost své vlády za selhání, odvolejte ministra zdravotnictví a postavte na čelo resortu epidemiologického krizového manažera, který bude řídit celou operaci podle odborných plánů, ne podle vašich politických nápadů,“ doporučil.

V opačném případě je podle Chmelára jen otázkou času, kdy se ulice slovenských měst zaplní demonstranty.

„Ale tentokrát už budou žádat vaši hlavu,“ věští Chmelár.

Na závěr Chmelár připomněl něco ze světových dějin.

„Když se Neville Chamberlain vrátil do Londýna z Mnichovské konference, na níž západní mocnosti zradily Československo, přivítal ho tehdy teprve poslanec parlamentu Winston Churchill pamětními slovy: ‚Rozhodovali jste se mezi válkou a ostudou. Vybrali jste si ostudu. Budete mít válku i ostudu.‘ Vy jste mi svým včerejším rozhodnutím, pane premiére, připomněl osud Chamberlaina. Snad ještě není pozdě, abyste si to uvědomil. Neboť, kdo zná dějiny, chápe současnost a ovládá budoucnost,“ uzavřel.



