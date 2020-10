Plošné testování na Slovensku je v plném proudu. Zájem je enormní, tvrdí ministr obrany

Do 12:00 bylo ve čtyřech okresech Slovenska provedeno 13 648 testů, které identifikovaly téměř 500 pozitivních případů.

„Potvrzená pozitivita tohoto vzorku je 3,64 procenta, což v podstatě znamená, že více než každý třicátý člověk je pozitivní,“ dodal ministr.

Podle Nadě je v současné době otevřeno 182 odběrných míst. „I když jsme měli problémy v některých odběrných místech v dopoledních hodinách kvůli chybějícím zdravotníkům, podařilo se nám toto číslo doplnit,“ řekl.

Během noci pracovalo 2000 vojáků, bylo nasazeno 150 vozidel, která rozvážela materiál, ochranné prostředky, testy nebo certifikáty. V současné době je v jednotlivých odběrných místech čtyř okresů 800 vojáků, dalších 1400 se zabývá logistikou a bezpečností.

Ministr obrany zdůraznil, že budou muset mít mnohem důkladněji zabezpečený zdravotnický personál v budoucnu. Ten totiž z různých objektivních a subjektivních důvodů chyběl.

„Během večera, noci a rána jsme prováděli kontroly a zachytili jsme asi osm procent pozitivních testů, které měly dopad na zaměstnance a museli jsme je vyměnit. Zároveň existovaly i objektivní faktory, jako je delší cesta,“ řekl ministr.

Podle něj se jednalo i o subjektivní důvody - někteří zdravotníci, na které spoléhali, nepřišli.

Slovenský premiér Igor Matovič na svém profilu na Facebooku také okomentoval tuto událost.

„Asi 3,5 % lidí zapojených do testování je nyní pozitivních a zároveň nejvíce infekčních. Šli jsme do toho s odhadem, že to bude někde mezi 3 % a 4 %“ napsal.

Již dříve napsal, že od rána přišly desítky tisíc lidí na testy.

„Bez reptání, zodpovědně a s nadějí. Velice děkuji všem vojákům, policistům, zdravotníkům a dalším pomocníkům zejména z obcí,“ sdělil premiér.

Náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky Daniel Zmeko vyhodnotil, že současná situace je stabilizovaná, nedošlo k žádným bezpečnostním incidentům. „Všechna odběrná místa vzorků jsou plně funkční,“ řekl a dodal, že v noci budou dělat dezinfekci, doplňovat materiál a v případě potřeby i personál.

V okresech Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov se od pátku do neděle provádí pilotní fáze celostátního testování. Odběrná místa jsou otevřena od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 20:00. Očekává se, že bude testováno celkem 180 000 lidí. Do testování jsou zapojeny stovky vojáků, policistů, hasičů, záchranářů a administrativních pracovníků.