Desatero Matovičova zákazu vycházení. Blaha znovu nešetřil slovenského premiéra

V novém příspěvku Blaha píše, že nejčastější otázkou, kterou dostává, je to, proč s Matovičem nemohou jako opozice konečně něco udělat a proč jen píší statusy na sociálních sítích a dělají tiskovky.

„Taková je moje upřímná odpověď a věřte, že plně rozumím vašemu hněvu,“ začal Blaha a pustil se do rozsáhlého vysvětlování.

Podle jeho slov má vláda v parlamentu ústavní většinu a oni jako opozice ji nemají šanci přehlasovat.

„Matovič do parlamentu chodí na poslance pouze zakřičet, nikdy neumožní rozpravu, nedá se mu oponovat - on funguje jako diktátor. Jediné, co můžeme, je držet pusu a laskavě podporovat jeho příkazy. Takto si to představuje,“ konstatoval Blaha.

Co se týče jeho odvolání, to podle něj nemá smysl, protože v parlamentu mají „bezmyšlenkovité stádo“, které ho slepě následuje. Dodal, že opozice nemá jinou možnost, než jen na jeho přešlapy upozorňovat.

Matovičova porucha

„Igor Matovič je zjevně duševně nezpůsobilý, ale neexistuje právní způsob, jak ho zbavit úřadu na základě očividné psychické poruchy. V USA se o to poslanci snaží v případě amerického prezidenta, ale ve slovenském právním řádu jsou možnosti velmi omezené,“ pokračoval dále.

Připomněl, že mají k dispozici právní možnosti, které i využívají. Zmínil trestní oznámení, žaloby nebo podání na ústavní soud. „Několik podání jsme dali, já sám jsem na Matoviče jen před pár dny podal žalobu, ale je potřeba si uvědomit, že Matovič má dnes v rukou policii i prokuraturu. I soudy jsou pod obrovským tlakem, aby rozhodovaly tak, jak chce vláda, nemluvě o tom, že soud rozhoduje někdy i roky a aktuální šílenství vládních představitelů tedy nedokáže zastavit,“ uvedl.

Krutá pravda

Ve svém postu nezapomněl zmínit ani plošné testování , které již začalo v několika okresech na Slovensku. „Lidé v první řadě musí vědět, že nemusí jít na testy. A zároveň nemohou být za své rozhodnutí trestáni - jinak by to bylo popřením jejich lidských práv a svobody. Budeme v tomto ohledu právně jednat,“ konstatoval.

Vysvětlil, že kromě právních kroků nejde vyzývat lidi k občanské neposlušnosti, protože by to v daném případě mohlo ublížit samotným lidem. „Nemůžeme lidi vyzývat, aby nerespektovali zákon. Ne proto, že jsme zbabělí, ale proto, že je to pro samotné lidi nebezpečné.“

Taktéž konstatuje, že by nepomohlo ani to, pokud by lidé vyšli do ulic, jelikož veřejná shromáždění jsou zakázaná. „Navíc Matovič na odpor ulice absolutně nereaguje, naopak protestující bude dehumanizovat, kriminalizovat nebo zesměšňovat. V době pandemie ještě zneužije strach lidí a bude z protestujících dělat monstra, která roznášejí nemoc,“ napsal.

Podle jeho slov je základem jednat zodpovědně a omezovat mobilitu, aby se nešířil virus. „Hlavním pachatelem tohoto opatření je však Matovič, který organizuje gruppentest v době, kdy máme sedět doma. Pokud se lidé během toho jeho slavného celoplošného testování nakazí, půjde na něj žaloba ohrožení veřejného zdraví. Ano, i to můžeme, ale musí to nejdříve udělat,“ konstatoval.

Poznamenal, že rychlé řešení neexistuje, a to je právě ta krutá pravda. „Lidé si do čela vlády zvolili monstrum. Dnes toho už většina Slováků litovala, ale bohužel opozice to nemá jak zvrátit. Musíme na vládu vyvíjet maximální tlak a to dělat budeme. Čeká nás však dlouhý boj,“ dodal.

Plošné testování

Co se týče plošného testování, tak během prvního dne pilotní fáze v okresech na Oravě a v Bardějově se do 17:00 zachytilo celkem 1506 infekčních lidí. Celkem bylo testováno 41 433 osob.

„Vypadá to, že způsob, který jsme zvolili, je 25krát rychlejší při identifikaci infekčních lidí při onemocnění covid-19, než dosavadní postup, který jsme zvolili a kterým fungují v podstatě všechny země na světě, a to je RT-PCR testování,“ konstatoval Matovič.

Matovič nadále věří, že celoplošné testování je efektivním lékem ke zvládnutí pandemie. Potřebné však je, aby se ho v obou termínech zúčastnilo co nejvíce obyvatel, ideálně 80 - 90 procent občanů.