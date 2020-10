Matovičova vláda nás vede do katastrofy: „Velmi naštvaný“ Chmelár promluvil o plošném testování na Slovensku

Chmelár obvinil vládní politiky z toho, že se v době koronaviru starají pouze o vlastní mediální obraz a sdělovací prostředky jim vycházejí vstříc. Ve skutečnosti jejich opatření ohrožují lidské životy.

„Dnes nemám chuť vtipkovat, protože jsem velmi naštvaný. Matovičova vláda nás svým drzým manipulativním chováním vede do katastrofy, která nás bude stát hodně lidských životů,“ napsal Chemlár v neděli na Facebooku.

Chmelárovi se nelíbí, že plošné testování je fakticky povinné, jelikož ti, kteří se odmítají dostavit k testům, musí jít do karantény. Samotné antigenní testování je nespolehlivé. V místě odebírání vzorků navíc podle něj hrozí nebezpeční nákazy.

„Považuji za mimořádně trapné až nehorázné, když politické elity, včetně prezidentky Zuzany Čaputové, oceňují ‚zájem občanů‘ o testování a vyzdvihují jejich ‚uvědomělost‘. Je to výsměch všem obyvatelům Slovenska. Toto přece není projev jejich zájmu. Většina občanů se nešla dát otestovat z vlastní vůle. Donutili je k tomu protizákonným vydíráním,“ míní Chmelár.

„Tvrzení, že plošné testování na koronavirus bude dobrovolné, a zároveň pod hrozbou finanční sankce nutit lidi, kteří se nedají otestovat, aby zůstali v domácí karanténě, je propagandistická lež. Je to podvod,“ cituje Chmelár bývalého místopředsedu slovenského ústavního soudu Eduarda Barányho.

S odvoláním na ústavní právníky komentátor tvrdí, že opatření vlády odporují zákonu.

V tomto ohledu se publicista pozastavuje nad tím, proč si tak málo lidí tento podvod uvědomuje. Podle něj za to může mediální masáž, která vychází vstříc premiérovi. Členy Matovičovy vlády nařkl z toho, že si uprostřed pandemie dělají PR fotkami v ochranných oblecích místo smysluplného krizového řízení.

„Inu, je to možné – v zemi, kde média neinformují občany, ale slouží jako vládní PR agentury, které zlepšují skóre Matovičovu nesmyslnému pokusu na lidech,“ uvedl Chmelár. „Pro ně je to karneval, při kterém se mohou na chvíli mihnout před kamerami ve skafandrech. Tvrdí nám, že se nic jiného dělat nedalo, ale to je obludná lež, tito lidé bezostyšně podcenili přípravu na druhou vlnu a namísto této falešné chvály za jejich obětavost by za to měli nést trestní odpovědnost,“ dodal.

Chmelár se domnívá, že nastal čas, kdy je již nutné vyhlásit třítýdenní „lockdown“. K tomuto závěru přišel mimo jiné i díky komentářům českého profesora Jaroslava Flegera, který českou vládu dlouhodobě obviňuje z nedostatečnosti přijímaných opatření.

„Vždyť vám spolu s odborníky opakujeme už několik týdnů: přestaňte šaškovat, dělat z nás pokusné myši a okamžitě uzavřete stát,“ vyzval vládu Chmelár.

Koronavirus na Slovensku

V neděli laboratoře pomocí klasických PCR testů odhalily 3 042 nakažených koronavirem. Celkem se koronavirem nakazilo 43 843 lidí. Z toho se necelých 10 tisíc vyléčilo. Na nemoc zemřelo 159 lidí.

Vláda na konci minulého týdne vyhlásila operaci Společnou odpovědnost, což představuje program plošného testování populace na nemoc covid-19. Otestovat se mají obyvatelé ve věku 10-65 let z nejhůře zasažených okresů Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardějov. Celkem by se mělo otestovat asi 180 tisíc osob.

Testování je formálně dobrovolné, ale obyvatelé okresů, kteří nemají aktuální negativní test na covid-19, nebudou mít povoleno chodit do práce, do banky, na poštu či do přírody. Ve zbytku země platí částečný zákaz vycházení. Lidé mohou pouze cestovat do zaměstnání, jít na pohřby, za lékařem nebo vyvenčit psa do vzdálenosti 100 metrů od bydliště.