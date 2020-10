„Tohle je přes všechny čáry!“ Blaha poukázal na skandál v porodnici kvůli testu na covid-19. Ozvalo se i ministerstvo

Do košické Fakultní nemocnice L. Pastuera na Slovensku v pátek večer dorazila těsně před porodem těhotná žena, kterou zdravotnický personál nechtěl přijmout, protože odmítla akceptovat základní protikoronavirová omezení. Pacientka nakonec s dodržováním pravidel souhlasila a byla přijata. Tento incident se ale nyní stal předmětem veřejné diskuze.

Jak informuje mluvčí fakultní nemocnice L. Pasteura Monika Krišková, těhotná žena, která se obrátila na gynekologicko-porodnické oddělení s cílem získat neodkladnou péči v porodnictví, odmítla absolvovat test, použít roušku a akceptovat omezení v souvislosti se zajištěním ochrany jí, jiných pacientů a zdravotnického personálu.

„Zdravotnický personál, z důvodu zachování preventivních epidemiologických opatření přistupoval k pacientce ve speciálním osobním ochranném oblečení. Riziko nákazy vzhledem k absenci testování nebylo možné vyloučit,“ uvedla Krišková s tím, že pacientka celé hodiny odmítala komunikovat s lékaři a ostatním službu konající personálem, který ji poučil o aktuálním poskytování zdravotní péče.

„Žena komunikovala prostřednictvím mobilního telefonu pouze prostřednictvím své právní zástupkyně, která ji motivovala ve vytrvání „nenošení roušky“ a podobně,“ uvedla Krišková.

Pacientce byla podle mluvčí nabídnuta možnost, že bude přijata bez testu, ale bude z důvodu preventivních opatření izolovaná a personál bude pracovat v osobních ochranných pracovních prostředcích, což odmítla.

„Situace byla mimořádně nepříjemná, stresující a vyčerpávající pro všechny. Přizvány byly i policejní složky , aby situaci zdokumentovaly, nakolik pacientka odmítala respektovat opatření Úřadu veřejného zdravotnictví při ohrožení veřejného zdraví,“ doplnila Krišková.

Nakonec však pacienta změnila názor, podepsala souhlas s hospitalizací a byla přijata, a to ve zvýšeném hygienicko-epidemiologickém režimu. Žena v neděli porodila zdravé dítě a porod podle Kriškové probíhal bez komplikací.

„Vzhledem ke skutečnosti, že právní zástupkyně pacientky postupovala v celém případě mimořádně nestandardním způsobem, který komplikoval celý proces přijetí a porodu pacientky, jakož i práci zdravotníků, univerzitní nemocnice podnikne právní kroky,“ oznámila mluvčí Fakultní nemocnice L. Pasteura.

Postoj advokátky rodičky

Advokátka těhotné ženy Adriana Krajníková na druhou stranu obvinila nemocnici z deviantských úchylek, protože žádala, aby dotyčná podepisovala různá prohlášení. Na incident reagovala na sociální síti s tím, že postup nemocnice bude mít „dohru u soudu“.

Situaci totiž vnímá tak, že z důvodu odmítnutí podrobit se testu na koronavirus, lékaři a personál porodnice rodičku umístili na zvláštní pokoj a pod nátlakem uváděli, že pokud nepodstoupí tento test, pak jí po porodu okamžitě odejmou dítě a izolují ho pro ni na neznámém místě. Také namítá, že lékařský personál i policejní hlídka s ní odmítali komunikovat, ačkoli je právní zástupkyní rodičky.

Reakce Harabina

Slovenský právník, soudce a politik Štefan Harabin považuje celou situaci za nespravedlivou, a to především z toho hlediska, že mladá matka se pravděpodobně stane jednou z obětí mediálně nafouklé hrozby.

„Za tento nesporný mediální hyenismus se budou konkrétní osoby v krátkém čase bez nejmenších pochybností bránit trestní odpovědnosti,“ lituje politik.

Reakce Ľuboše Blahy

Incidentu věnoval svůj nový příspěvek na Facebooku i poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha, který také zastává postoj právní zástupkyně mladé prvorodičky. A tak nešetřil kritikou vůči vládě. „Nevěřícně kroutím hlavou. Pokud se to potvrdí, musí padat hlavy,“ uvedl slovenský poslanec.

To, že zdravotnický personál odmítal vzít ženu na příjem těsně před porodem, hodnotí Blaha jako výhružnou strategii a zásah do svobody občana, práv matky a práv dítěte

„Matovičova vláda vytvořila ve společnosti takovou míru paniky a nenávisti, že už se k lidem chovají jako gestapáci. To je přes všechny čáry! Kde je ministr zdravotnictví? Okamžitě by měl vyvodit odpovědnost a odstoupit! Tohle je pomyslná poslední kapka! Jaké odebírání dítěte, proboha?! Jaké izolování matky? Jaké odmítnutí lékařského zákroku? Jaké výhrůžky?! Jak vůbec takto surově mohou přistupovat k prvorodičce? Co má toto znamenat?“ ptá se.

Rychleji než samotná pandemie koronaviru se tak podle Blahy šíří tzv. virus nelidskosti, jehož ohniskem je právě vláda.

Reakce Ministerstva zdravotnictví SR

„Oni už vstupují do těch nejintimnějších sfér, ohrožují rodinu, ohrožují dětičky. Pokud už jim nejsou svaté ani práva matky, co budou páchat dál? Řítíme se do totality a za všechno může Matovičova vláda, která dělá z lidí bez testu úhlavní nepřátele. Pokud se nechceš testovat, je potřeba zbavit tě všech práv. A ještě i dítě ti odebereme! Už jen čekám, kdy lidem bez testu dají povinnost nosit žlutou hvězdu na kabátě,“ pohoršuje se Ľuboš Blaha.

Příspěvek poslance se začal aktivně šířit na sociálních sítích, kde vznikla také výzva k organizaci protestů v souvislosti s tímto případem. K situaci se následně vyjádřilo i Ministerstvo zdravotnictví SR, které odmítlo uznat postoj pacientky a v rámci své reakce na Facebooku uvedlo vyjádření Univerzitní nemocnice L. Pasteura Košice. „Abyste si mohli udělat představu o tom, co se tam opravdu dělo,“ zdůraznilo ministerstvo.