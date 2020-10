Juraj Draxler o mediální imunitě slovenské vlády: Kdyby se to stalo Dankovi, měli bychom tu mediální 3. světovou válku

Slovenský politolog, někdejší kandidát strany Směr-SD a bývalý ministr školství SR Juraj Draxler se na svém účtu na Facebooku vyslovil k tomu, jak by to na Slovensku vypadalo, kdyby se to, co se děje nyní, dělo za minulé vlády. Tím má na mysli nejen plošné testování na covid-19, ale také autonehodu předsedu Národní rady SR Borise Kollára.

Draxler reagoval na sociální síti na několik událostí posledních dnů, které se odehrávají na Slovensku. Ve svém příspěvku se snaží nastínit, jak by to v jeho zemi vypadalo, kdyby se tyto věci udály za minulé vlády.

„Pokud by se vše toto, co se dělo o víkendu, událo za minulé vlády, v médiích by to podle mě vypadalo takto: V každém druhém článku by se zdůrazňovalo, kolik to plošné testování stojí (zmiňuje to teď vůbec někdo?),“ uvádí.

Reagoval tím na skutečnost, že tamní vláda na konci minulého týdne vyhlásila operaci Společnou odpovědnost, což představuje program plošného testování populace na nemoc covid-19. Otestovat se mají obyvatelé ve věku 10-65 let z nejhůře zasažených okresů Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardějov. Celkem by se mělo otestovat asi 180 tisíc osob. Testování je formálně dobrovolné, ale obyvatelé okresů, kteří nemají aktuální negativní test na covid-19, nebudou mít povoleno chodit do práce, do banky, na poštu či do přírody.

„Fakt, že jde v segmentu o malou firmu s dlouhou historií odškodnění vůči státu; že testy jsou poměrně nespolehlivé; a zřejmě i to, že se jejich dodávky opozdily,“ podotkl.

Stejně tak by se podle jeho mínění dopodrobna rozebíralo personální propojení šéfa distributorské firmy na politiky.

Bývalý ministr se zmínil také o autonehodě Borise Kollára, k níž došlo v sobotu 24. října. Při ní totiž vyšlo najevo, že se ve státní limuzíně spolu s předsedou parlamentu vezla také bývalá finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová.

„No a při zprávě, že předseda parlamentu vezl v autě během lockdownu silikonovou krásku… Pokud by se něco takového stalo Dankovi, tak bychom tu měli mediální 3. světovou válku. Kollárovi to v pohodě projde, tak, jako mu prošly všechny dosavadní nehoráznosti,“ míní.

Kritika slovenské vlády ze strany Draxlera

Dotyčnému se tak zřejmě nelíbí to, co se v jeho zemi poslední dobou děje. A svůj vlastní názor má i na již zmiňované testování.

„Ještě jednou, vyhodili jsme obrovské peníze za de facto úplnou blbost. Za to, co celý tento cirkus stojí (testování tento víkend a další víkendy), se mohly postavit dvě menší nemocnice,“ myslí si.

Stejně tak si stojí za tím, že na Slovensku používají testy, o kterých se toho zrovna moc neví a neví se ani to, do jaké míry jsou spolehlivé. „A používáme je nevhodně (víme, že to téměř jistě nezachytí kopu infekčních lidí, kteří se budou cítit bezpečně a infekci šířit),“ poznamenal.

Kromě toho se Draxler zaměřil také na slovenského premiéra Igora Matoviče (OĽaNO), kterému se podle jeho slov „jako vždy odpouští jeho tupé lži“.

„Příklad: Tvrdil, že celou akci museli utajovat, aby se nestalo to, co na jaře, že by nám někdo vykoupil už připravené letadlo naložené materiálem. Nikomu během jeho tiskovek nevadilo, že je to evidentní hovadina, protože během utajení se žádné testy ještě nepřivážely,“ vysvětluje.

Podle Draxlerova tvrzení má navíc výrobce testů přesně opačný problém, a sice, že se země do používání daných testů až tak horlivě nehrnou. Podotýká tedy, že jich na trhu rozhodně není nedostatek a dodává, že i ceny jsou poměrně stabilní.

„Jednoduše řečeno, Igor má stále značnou mediální imunitu. Proč?“ ptá se v závěru bývalý ministr.