Slovensko je Evropě příkladem, pochvaloval si Matovič plošné testování. Vaše testy jsou na nic, vzkázal mu Blaha

Slovenský premiér si nadále stojí za svým rozhodnutím provést plošné testování obyvatel země pomocí antigenních testů. Citoval dokonce výzvu Charlese Michela, aby členové EU zrychlili testování. Ti, kdo jeho projekt kritizují, to podle něj dělají jen proto, že na něj nepřišli sami.

„Přímo šéf Evropské rady veřejně vyzývá ostatní evropské země, aby šly slovenskou cestou... a přesto to někdo na Slovensku nechce pochopit a má nutkavou potřebu lidi od celoslovenského testování pokoutně odrazovat... a to jen proto, že s tou ideou nepřišel/-a on/-a,“ napsal v noci na středu Matovič na Facebooku.

Podle něj je toto chování jen několik dní před spuštěním kampaně obzvláště nekorektní.

„Trošku trapňoučké, že 3 dny před nejsložitější a logisticky nejtěžší operací v historii Slovenska, ale zřejmě s tím už nic nenaděláme... holt, nyní se ukazují skutečné charaktery a ‚charaktery‘,“ uvedl premiér.

Jak si ale povšimli v komentářích uživatelé Facebooku, Matovič záměrně mystifikoval. Předseda Evropské rady totiž nezmínil ani Slovensko, ani plošné testování.

„Čtu s pochopením: testovat rychleji. O celoplošném testování není ani zmínka,“ vzkázala mu jedna z uživatelek.

„Rychlejší neznamená celostátní... Pokud by toto bylo řešení, už ho dávno zrealizují bohatší státy s lepší vnitřní logistikou ... neučinily tak ... rizika převyšují benefity…“ zazněl další nespokojený názor.

„Konečně se nám Evropa dívá na zadek,“ glosoval jiný komentátor.

„Zdá se, že už i sám sebe musíte přesvědčovat o smyslu svých slov a rozhodnutí, pane premiére... S mojí důvěrou určitě nepočítejte... A začněte, prosím, konečně poslouchat i nezávislé odborníky, kteří se nedali zastrašit. Nejen ty, úplatné a vydíratelné ... Snad se vám pak otevřou oči…“ zazněl další kritický hlas.

„Igore, pokud každé rodině pošleš 1 000 euro na přežití, jinak by vypadaly i ty komentáře. Hned by si byl ‚Naše Lááska´,“ upozornil jeden z uživatelů na vlnu negativních příspěvků.

Hra skončila, vzkazuje Blaha

Plošné testování bude probíhat tento víkend od 7:00 do 22:00. K testům půjdou Slováci podle abecedy. V úterý to potvrdil ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). K dispozici bude 4 901 odběrných týmů a přes 5 000 odběrných míst. Testování je určeno pro obyvatele ve věku od 10 do 65 let.

Proti iniciativě vystupuje opozice. Podle poslance Ľuboše Blahy vláda zbytečně utrácí veřejné peníze. Odvolává se na nedávnou studii pražské Fakultní nemocnice Motol, která dospěla k závěru, že antigenní testování není spolehlivé.

„Dá se říct, že 3 z 10 Covid+ pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají!“ cituje Blaha tiskovou zprávu Motole.

„Vyhodil do kanálu přes 50 milionů a další desítky milionů ještě vyhodí za celoplošné testování,“ napsal o premiérovi Blaha. „A celé je to zcela zbytečné. Je to jen nejdražší politická show v dějinách Slovenska. Hra skončila, pane Matoviči. Odvolejte to. Testy prodejte, vojenské manévry zrušte, postavte za to dvě nemocnice, zaplaťte kompenzace pro zoufalé dělníky a obchodníky – a ještě vám i zůstane,“ dodal opoziční poslanec.

Během úterý na Slovensku přibylo 901 nakažených. Jedná se o laboratorní výsledky, které byly provedeny pomocí klasických PCR testů. Celkem na Slovensku s koronavirem zemřelo 176 lidí, z toho 11 v úterý. V nemocnicích se nachází přes tisíc pacientů. Za celou dobu se celkem nakazilo něco přes 46 tisíc lidí. Aktuálně nemoc prodělává více než 35 tisíc lidí.