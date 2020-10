Blaha: Hra skončila. Pražská nemocnice zničila Matovičovu pohádku o antigenních testech

Blahovi se dlouhodobě nelíbí, jak premiér Matovič jedná. Nesouhlasí ani s plošným testováním na Slovensku a nezamlouvají se mu antigenní testy. A právě k nim se nyní vyslovil, protože, podle jeho slov, se premiérovi Matovičovi právě sesypala celá pohádka o těchto testech, za které vláda „vysolila“ přes 50 milionů z daní slovenských občanů.

„Pražská Fakultní nemocnice v Motole, největší zdravotnické zařízení v České republice, na základě srovnávací studie došla k závěru, že antigenní testy nejsou spolehlivé. O použití testů se uvažovalo při celoplošném testování v Česku, ale výsledky studie jsou daleko za očekáváním,“ poznamenal hned na úvod Blaha.

Politik také dále citoval slova prof. Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie: „Dá se říct, že 3 z 10 covid + pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají.“ K tomu pak jen dodal: „Šach-mat, pane Matoviči.“

„Doktor Klempa se vyjádřil, že Matovičovy antigenní testy nedokážou rozeznat ani to, jestli je někdo infekční. Neindikují, zda je někdo infekční, ani zda infekční není. Jsou úplně k ničemu,“ píše Blaha v příspěvku.

Navíc se podle Blahy podobným způsobem v prezidentském paláci vyjádřil i jiný odborník, virolog Boris Klempa, osobnost Vědy a techniky za rok 2017. Toho pozvala na poradu prezidentka Zuzana Čaputová

Zdůrazňuje tedy, že Slováci už konečně ví to, co dosud jen tušili. „Matovičovy špejličky jsou dobré tak akorát na to, abychom si s nimi zahráli Mikádo. Vyhodil do kanálu přes 50 milionů a další desítky milionů ještě vyhodí za celoplošné testování. A celé je to úplně zbytečné. Je to jen nejdražší politická show v dějinách Slovenska,“ vyjádřil svůj názor na věc.

„Hra skončila, pane Matoviči. Odvolejte to. Testy prodejte, vojenské manévry zrušte, postavte za to dvě nemocnice, zaplaťte kompenzace zoufalým dělníkům a obchodníkům – a ještě vám i zbyde,“ navrhuje vlastní řešení politik.

V závěru pak podotýká, že „malá trnavská firmička“, napojená na komplet celou koalici, se už „napakovala“. Poznamenal také, že už na něj ve Směru-SD podali i trestní oznámení. „Z toho se už nevyvleče,“ slibuje mu.

„Sbalte si svůj příbalový letáček z antigenních testíků, vysvlečte Krajniaka z uniformy, Nadě pošlete domů, ať si jde hrát s vojáčky v dětském pokoji, Krajčího pošlete do kláštera a celé to zrušte. Přestaňte trápit Slovensko a začněte konečně poslouchat odborníky. It's over,“ uzavřel toto téma Blaha.

Nová studie

Podle nové studie Fakultní nemocnice v Motole se nevyplatí vyměnit PCR testy za antigenní. Jsou totiž nespolehlivé.

Minulý týden ústav připravil studii a jeho pracovníci vyšetřili 591 pacientů, kteří přišli na odběrové místo a souhlasili s odběry. Věkový průměr testovaných byl 40 let (od 11 do 78 let). Jeden nebo více příznaků onemocnění covid-19 na sobě zpozorovalo 290 pacientů, 391 nemělo žádný z příznaků jako kašel, bolest svalů, kloubů, zimnice, průjem, zvracení, zvýšená teplota nebo ztrátu chuti a čichu.

„Citlivost antigenních testů se podle našich zjištění pohybuje pod hranicí 70 procent. Náš odhad byl přitom 85 procent,“ řekl Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie.

Citlivost testu přitom udává, jaké procento z nemocných test zachytí. Studie tedy konstatovala, že ačkoli výsledky antigenních testů jsou známy do třiceti minut a výsledky PCR testování do 4 hodin, jednoznačně přesnější jsou PCR testy.

Celoplošné testování na Slovensku

Připomeňme, že akce Společná odpovědnost na plošné testování Slováků na covid-19 je v plném proudu. Minulý víkend testování proběhlo již ve čtyřech regionech a bude pokračovat i o následujících dvou víkendech.

Plošné testování se týká obyvatel mezi 10 a 65 lety věku. Zdravotníci používají antigenní testy, které sice ukážou výsledek již během zhruba čtvrt hodiny, jsou ale méně přesné než laboratorní vyšetření vzorků z PCR testu.

Hlavní část testování ve zbytku země proběhne od 30. října do 1. listopadu a pak opět od 6. do 8. listopadu. Po celé zemi má vyrůst asi 5 000 odběrových stanovišť.

„Po provedení pilotního projektu z operace Společná odpovědnost jdeme do celoplošného testování,“ uvedl Matovič a dodal, že testování nebude probíhat od pátku do neděle jako při pilotním testování na Oravě a v okrese Bardejov, ale pouze v sobotu a neděli.

Premiér Matovič také pohrozil každému, kdo by si chtěl koupit nebo zfalšovat certifikát s negativním výsledkem testu. Policisté si podle něj mohou od kontrolovaného člověka vyžádat rodné číslo i certifikát, tyto údaje mohou srovnat se seznamem z testovacích míst a člověku se zfalšovaným certifikátem hrozí pokutа i trestní stíhání.