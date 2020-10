„Nechoďte za lékaři, operovat bude MUDr. Igor Matovič, Plgt.” Blaha si utahuje ze situace na Slovensku

První věc, která Blahu popudila, je například to, že premiér Igor Matovič během tiskové konference a pak i ve svém příspěvku na Facebooku označil představitele České lékařské komory za „bludaře, co šíří kotlebovské hoaxy“.

Lékaři MUDr. Ernest Sivik a MUDr. Marian Kollár totiž rázně vystoupili proti plošnému testování antigenovými testy a zároveň přinesli zprávy o tom, že podle nejnovější studie, kterou zveřejnila WHO, úmrtnost na covid-19 klesla na úroveň chřipky. Zároveň poprosili média, aby situaci nehrotila a přestala strašit lidi

Matovič pak během svého veřejného vystupování ukazoval tato jejich tvrzení vytisknutá na papíru a podrobil je přísné kritice. Co ale teď na to říká Ľuboš Blaha?

„Pokud potřebujete operaci, nechoďte za lékaři, to jsou ‚bludaři‘, operovat bude MUDr. Igor Matovič, Plgt. - přečte si příbalový letáček a levou zadní vás odoperuje. Do not worry,“ odsoudil Blaha akt zpochybnění autority lékařů Matovičem.

Poslance navíc pobouřilo to, jak slovenský premiér interpretoval výsledky nové studie Fakultní nemocnice Praha Motol, která prokázala nespolehlivost antigenových testů na koronavirus. Podle Matoviče z výsledku studie vyplynulo, že „senzitivita antigenových testů je 67 % lidí, což je více než 2-násobek toho, s čím jsme počítali při celoplošném testování“. Z toho došel k závěru, že smysl tohoto typu testování bude výrazně větší.

„Profesor Matovič je až takový kápo, že profesorovi Dřevínkovi z Prahy vysvětluje, jak vlastně prof. Dřevínek myslel svou vlastní studii o antigenových testech. Profesor Dřevínek sice považuje tyto testy za zcela nespolehlivé, ale MUDr. Příbalový Letáček z Trnavy mu bez zaváhání vysvětlil, že to myslel úplně naopak. Jednu Nobelovu cenu pro Igora poprosíme,“ vtipkuje Blaha.

Další svou vtipnou poznámku věnoval poslanec za Směr-SD na adresu předsedy Národní rady SR Borise Kollára, který nedávno absolvoval operaci po autonehodě.

„Další cenná rada do života - pokud budete potřebovat odvoz státní limuzínou do lékárny, zavolejte do parlamentu, Boris vás vezme. Dokonce ani nemusíte být žena, postačí, pokud jste ve stádiu přeměny, Boris nepohrdne ani mužskými orgány,“ domnívá se Blaha.

Zábavné mu dokonce přišlo i to, že se mu stejně jako i nedávno Matovičovi stal trapas kvůli neobvyklému použití anglicizmů.

„Mimochodem, Boris Kollár mimořádně vtipně interpretuje anglické výrazy - vláda řekne uzavření, on slyší lick down. A vládní pokyn plní přímo ve své parlamentní sanitce - rychlokurz angličtiny zjevně nepotřebuje jen Mr. Van Tajm, ale i Mr. Lick Down,“ zasmál se Blaha.

Situace však podle něj přestává být tak směšná v okamžiku, kdy se ukazuje, že každý politik začíná přesouvat odpovědnost na toho druhého a nechce plnit své funkce.

„Pokud náhodou potřebujete lékařské rady, neptejte se na ně ministra zdravotnictví - jak říká monsignor Krajčí, momentálně zde přece vládne armáda. Všechny vaše otázky zodpoví další MUDr. Naď. A pokud náhodou potřebujete poradit, zda můžete během zákazu vycházení vzít dítě do školky, tak se neptejte premiéra a ministra zdravotnictví najednou, protože to dají na Pata a Mata a vy se nic nedozvíte. Vždyť koho by kromě desítek tisíců rodin zajímaly takové ‚specifické‘ otázky, nerušte premiéra, on operuje,“ napsal Blaha.

Chování politiků je tedy podle něj natolik frustrující, že jediné, co by chtěl, je jen uvěřit, že se mu to zdá. To ale podle Blahy není možné.

„Slovensko je v rukou kompletních šílenců. Ještě že vládnou v takových klidných časech, kdy nemají moc co zkazit,“ sarkasticky zdůraznil poslanec.