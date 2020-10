„Jsem z vás zklamaná, a to jsem vás volila.“ Čaputová okomentovala situaci s covidem a naštvala Slováky

Dne 28. října, na státní svátek, Čaputová telefonovala s ředitelem nemocnice v Prachaticích Michalem Čarvašem a ředitelem nemocnice v Uherském Hradišti Petrem Sládkem.

„Česko a Slovensko musí držet spolu i v těchto těžkých časech. To, čím procházíme, je v mnohém podobné,“ napsala Čaputová ke svému rozhovoru. „Absolvovala jsem dnes několik telefonátů s řediteli nemocnic a mezi nimi i se dvěma českými. Jednak proto, abych jim právě v tento den vyjádřila podporu v jejich nelehkém zápase, ale i proto, že jejich zkušenosti pro nás umí být velmi obohacující,“ odůvodnila své rozhodnutí.

Na Facebooku dále Čaputová shrnula jejich hlavní poslání. V první řadě téměř všechny své kapacity musí věnovat pouze pro pacienty s covidem. Oba zmínili problém personálního zajištění nemocnic. Zkušených zdravotníků je velmi málo. Řada zaměstnanců se při vykonávání pracovních úkonů nakazila a nyní je jich nedostatečné množství. Kvůli nedostatku kádrů se o pacienty s koronavirem starají zaměstnanci, kteří nikdy neměli co do činění s infekčním oddělením.

„Oba páni se shodují, že je situace špatná. Téměř všechny své kapacity už musí věnovat jen covid pacientům a ostatní zdravotní úkony jsou na minimální, nevyhnutelné úrovni. Svorně doporučují, že klíčovým je v této chvíli zdravotnický personál,“ konstatovala prezidentka.

„Víme, že nemocnice jsou neuralgický bod celého úspěchu v zápase s pandemií. Posilovat a chránit personál v nich, zajistit zásobu ochranných pomůcek, kyslíku, plicních ventilátorů a jejich obsluhy, dostatek testů pro testování každého pacienta, to vše znamená zachraňovat životy,“ dodala.

Tento status Čaputové ale vzbudil na jejím Facebooku vlnu pobouření. Uživatelům se především nelíbí plošné testování na covid-19, které je v zemi naplánováno na tento víkend. Podle nich zbytečně zatíží zdravotnický systém. Další se obávají, že testování není bezpečné. Antigenní testy navíc nejsou podle některých odborníků spolehlivé.

„Takže, co nám zbývá kromě toho, že se musíme dívat na premiéra, jak žene zdravotníky na testování?“ napsala jedna z uživatelek.

Mnozí prezidentku obvinili z toho, že proti Matovičovu plánu nezasáhla.

„Nejít na testování!!! Hromadně nejít!!! Tohle je všechno ubohé!!! Čekám, že prezidentka zakročí, ale pomalu ztrácím naději!!!!“ napsala další.

„Paní prezidentko, prosíme Vás, zastavte toto šílenství s celoplošným testováním. Kdo si vezme odpovědnost, pokud se nám za dva týdny čísla znásobí kvůli tomu, že jsme nahnali lidi do vysoce infekčního prostředí? Paní prezidentko, zastavte to, prosím. Ještě se to dá zastavit,“ stojí v dalším komentáři.

„Jsem z vás taky zklamaná, a to jsem vás volila,“ uvedla v komentářích jedna z uživatelek. „Řešme nemocné. Personál nechme jim a tam, kde jsou skutečně potřební. Zkuste být velitelkou… A ženou zároveň…“ zněl další komentář.

„Prezidentka nemá odvahu postavit se za lidi! Proč jsme vás volili, abyste se postavila proti lidem???!!!“ píše rozhořčeně další.

Plošné testování na Slovensku

O víkendu má na Slovensku začít plošné testování obyvatel. Ačkoli je dobrovolné, v zemi byl vyhlášen zákaz vycházení až do 8. listopadu. Pokud se ale lidé prokážou certifikátem potvrzujícím test na covid-19, mohou se volně pohybovat. Řada lidí proto celou situaci vnímá tak, že odmítnutí dostavit se na test je sankciováno.

Dva dny před zahájením plošného testování se navíc objevil problém. Úřady zjistily, že nemají dostatek zdravotnického personálu k odběru a vyhodnocení vzorků. Ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) dnes vyzval zdravotníky, aby se dobrovolně zapojili do projektu. V opačném případě jim úřady účast nařídí.

Kvůli plošnému testování hodlá opoziční strana Směr-SD v pondělí iniciovat mimořádné jednání parlamentu, kde navrhne vyslovení nedůvěry vládě.